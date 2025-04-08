АМКУ возбудил дело по аренде ОККО 19 заправок в Киеве

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 3 апреля открыл дело о концентрациях посредством приобретения контроля ООО "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) над активами компаний "Автобансервис", "Джинджер-с" и "Кло".

Як забезпечити розвиток і стійкість компаній: досвід TERWIN, NOVUS, Arcelor Mittal, СК ІНГО та 40 інших провідних топменеджерів та державних діячів. 11 квітня на Business Wisdom Summit дізнайтесь, як бізнесу адаптуватися до нових регуляторних вимог, реагувати на зміни та залучати інвестиції у нинішніх умовах. Реальні кейси від лідерів українського бізнесу. Забронировать участие

Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о получении в аренду активов в виде 19 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, расположенных в пределах Киева.

Согласно данным YouControl, у ООО "Автобансервис" основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. ООО "Джинджер-с" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. ООО "Кло" занимается оптовой торговлей разными видами топлива.

У всех трех компаний указаны одни и те же конечные бенефициары: Александр Кац и Игорь Чернявский.

Что известно об "ОККО-Драйв"

"ОККО-Драйв" является дочерней компанией холдинга OKKO Group, одной из самых крупных сетей автозаправочных комплексов в Украине. Компания управляет большим количеством АЗК по всей стране, а также развивает сопутствующие сервисы, такие как рестораны A la minute, Pasta Mia и кафе Hot Cafe на заправках. По итогам 2022 года ОККО была крупнейшей среди топливных компаний Украины с долей рынка 25%.

АЗК ОККО торгуют бензином и дизельным топливом, закупленным в Польше, Венгрии и Румынии, а также сжиженным газом. Имеются зарядные станции для электромобилей. Конечный бенефициарный владелец – Виталий Антонов.