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АМКУ возбудил дело по аренде ОККО 19 заправок в Киеве

асс
ОККО арендует 19 киевских АЗС / Depositphotos

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 3 апреля открыл дело о концентрациях посредством приобретения контроля ООО "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) над активами компаний "Автобансервис", "Джинджер-с" и "Кло".

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Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Речь идет о получении в аренду активов в виде 19 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, расположенных в пределах Киева.

Согласно данным YouControl, у ООО "Автобансервис" основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. ООО "Джинджер-с" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. ООО "Кло" занимается оптовой торговлей разными видами топлива.

У всех трех компаний указаны одни и те же конечные бенефициары: Александр Кац и Игорь Чернявский.

Что известно об "ОККО-Драйв"

"ОККО-Драйв" является дочерней компанией холдинга OKKO Group, одной из самых крупных сетей автозаправочных комплексов в Украине. Компания управляет большим количеством АЗК по всей стране, а также развивает сопутствующие сервисы, такие как рестораны A la minute, Pasta Mia и кафе Hot Cafe на заправках. По итогам 2022 года ОККО была крупнейшей среди топливных компаний Украины с долей рынка 25%.

АЗК ОККО торгуют бензином и дизельным топливом, закупленным в Польше, Венгрии и Румынии, а также сжиженным газом. Имеются зарядные станции для электромобилей. Конечный бенефициарный владелец – Виталий Антонов.

Автор:
Татьяна Бессараб