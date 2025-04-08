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АМКУ возбудил дело по аренде ОККО 19 заправок в Киеве
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) 3 апреля открыл дело о концентрациях посредством приобретения контроля ООО "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) над активами компаний "Автобансервис", "Джинджер-с" и "Кло".
Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Речь идет о получении в аренду активов в виде 19 единых имущественных комплексов – автозаправочных станций, расположенных в пределах Киева.
Согласно данным YouControl, у ООО "Автобансервис" основной вид деятельности – неспециализированная оптовая торговля. ООО "Джинджер-с" занимается предоставлением в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества. ООО "Кло" занимается оптовой торговлей разными видами топлива.
У всех трех компаний указаны одни и те же конечные бенефициары: Александр Кац и Игорь Чернявский.
Что известно об "ОККО-Драйв"
"ОККО-Драйв" является дочерней компанией холдинга OKKO Group, одной из самых крупных сетей автозаправочных комплексов в Украине. Компания управляет большим количеством АЗК по всей стране, а также развивает сопутствующие сервисы, такие как рестораны A la minute, Pasta Mia и кафе Hot Cafe на заправках. По итогам 2022 года ОККО была крупнейшей среди топливных компаний Украины с долей рынка 25%.
АЗК ОККО торгуют бензином и дизельным топливом, закупленным в Польше, Венгрии и Румынии, а также сжиженным газом. Имеются зарядные станции для электромобилей. Конечный бенефициарный владелец – Виталий Антонов.