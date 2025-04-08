АМКУ розпочав справу щодо оренди ОККО 19 заправок у Києві

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 3 квітня відкрив справу про концентрації у вигляді набуття контролю ТОВ "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) над активами компаній "Автобансервіс", "Джинджер-с" та "Кло".

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Про це інформує пресслужба АМКУ.

Йдеться про одержання в аренду активів у вигляді 19 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, які розташовані в межах Києва.

Згідно з даними YouControl, у ТОВ "Автобансервіс" основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. ТОВ "Джинджер-с" займається наданням в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. ТОВ "Кло" займається оптовою торгівлею різними видами палива.

У всіх трьох компаній зазначені одні й ті самі кінцеві бенефіціари: Олександр Кац та Ігор Чернявський.

Що відомо про "ОККО-Драйв"

"ОККО-Драйв" є дочірньою компанією холдингу OKKO Group, однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Компанія керує значною кількістю АЗК по всій країні, а також розвиває супутні сервіси, такі як ресторани A la minute, Pasta Mia та кафе Hot Cafe на заправках. За підсумками 2022 року ОККО була найбільшою серед паливних компаній України з часткою ринку 25%.

АЗК ОККО торгують бензином і дизельним паливом, закупленим у Польщі, Угорщині та Румунії, а також скрапленим газом. Є зарядні станції для електромобілів. Кінцевий бенефіціарний власник - Віталій Антонов.