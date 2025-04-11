АМКУ дозволив ОККО взяти в оренду ще 38 заправок

Антимонопольний комітет України (АМКУ) 10 квітня надав дозвіл "ОККО-Драйв" (бренд АЗС ОККО) на набуття контролю над активами компаній "Автобансервіс", "Інтелтранс-С", "Кло", "Блиставиця" та "Клеон-Ойл".

Про це інформує пресслужба АМКУ.

Йдеться про одержання в оренду активів у вигляді 38 єдиних майнових комплексів – автозаправних станцій, що розташовані за адресами зазначеними у відповідних заявах.

Згідно з даними YouControl, у ТОВ "Автобансервіс" основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля. ТОВ "Кло" займається оптовою торгівлею різними видами палива. У цих компаній зазначені одні й ті самі кінцеві бенефіціари: Олександр Кац та Ігор Чернявський.

Основним видом діяльності ТОВ "Інтелтранс-С" є надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна. Бенефіціаром зазначений Олександр Кац.

Основним видом діяльності компанії ТОВ "Блиставиця" є роздрібна торгівля пальним. Бенефіціари: Олександр Кац, Ігор Левітас та Ткаченко Петро.

ТОВ "Клеон-Ойл" - основним видом діяльності є неспеціалізована оптова торгівля. Бенефіціаром зазначений Вячеслав Стешенко.

Нагадаємо, раніше АМКУ також розпочав справу про концентрації у вигляді набуття контролю ТОВ "ОККО-Драйв" над активами компаній "Автобансервіс", "Джинджер-с" та "Кло" шляхом одержання в оренду активів у вигляді 19 єдиних майнових комплексів — автозаправних станцій, які розташовані в межах м. Києва.

Як пише enkorr, йдеться про АЗС KLO. Таким чином ОККО візьме під свій контроль 57 автозаправних станцій KLO у Києві й столичному регіоні. При цьому під брендом KLO на сьогодні працює понад 70 АЗК у столиці й Київській, Житомирській, Чернігівській, Чернівецькій і Львівській областях.

Що відомо про "ОККО-Драйв"

"ОККО-Драйв" є дочірньою компанією холдингу OKKO Group, однієї з найбільших мереж автозаправних комплексів в Україні. Компанія керує значною кількістю АЗК по всій країні, а також розвиває супутні сервіси, такі як ресторани A la minute, Pasta Mia та кафе Hot Cafe на заправках. За підсумками 2022 року ОККО була найбільшою серед паливних компаній України з часткою ринку 25%.

АЗК ОККО торгують бензином і дизельним паливом, закупленим у Польщі, Угорщині та Румунії, а також скрапленим газом. Є зарядні станції для електромобілів. Кінцевий бенефіціарний власник - Віталій Антонов.