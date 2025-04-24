Антимонопольний комітет оштрафував два спиртзаводи: названо причини

Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штрафні санкції на два державні спиртові заводи – ДП “Бджільнянський спиртовий завод” та ДП “Юрковецький спиртовий завод” – за порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

Бджільнянський спиртовий завод було оштрафовано на 22 000 грн. Причиною штрафу стало неподання інформації на вимогу голови АМКУ у встановлений строк. Дії заводу кваліфіковано за пунктом 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Юрковецький спиртовий завод отримав штраф на загальну суму 66 000 грн за вчинення трьох порушень. Зокрема, завод двічі не надав інформацію на вимоги голови АМКУ, що є порушенням пункту 13 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Крім того, АМКУ встановив, що ДП "Юрковецький спиртовий завод" надав неповну інформацію на вимогу голови АМКУ у встановлений строк. Це порушення кваліфіковано за пунктом 14 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції".

Раніше Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував державне підприємство "Укрспирт" на 53 800 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема підприємство не розробило та не застосувало прозорий та обґрунтований механізм ціноутворення під час оптової реалізації ректифікованого етилового спирту.