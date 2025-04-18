Антимонопольний комітет оштрафував "Укрспирт" за "непрозорі" ціни: деталі

Антимонопольний комітет України (АМКУ) оштрафував державне підприємство "Укрспирт" на 53 800 грн за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Зокрема підприємство не розробило та не застосувало прозорий та обґрунтований механізм ціноутворення під час оптової реалізації ректифікованого етилового спирту.

Про це повідомила пресслужба АМКУ.

17 квітня 2025 року комітет на своєму засіданні розглянув справу про порушення державним підприємством спиртової та лікеро-горілчаної промисловості "Укрспирт", що полягає у виконанні останнім не в повному обсязі рішення АМКУ від 20.12.2018 №748-р.

Що порушив "Укрспирт"?

АМКУ визнав, що "Укрспирт" вчинив порушення законодавства, а саме:

невиконання зобов’язань згідно із пунктом 4 резолютивної частини рішення №748-р, оскільки не усунуто причини виникнення і не припинено порушення законодавства про захист економічної конкуренції (у тому числі не розроблено та не застосовано прозорий та обґрунтований механізм ціноутворення під час оптової реалізації спирту етилового ректифікованого);



виконання не в повному обсязі зобов’язань згідно із пунктом 5 резолютивної частини рішення № 748-р, оскільки не направлено звітів за період квітень – грудень 2019 року про застосування розробленого механізму ціноутворення під час оптової реалізації спирту етилового ректифікованого стосовно 10 найбільших за обсягами покупців спирту етилового ректифікованого сорту "люкс".

Раніше, у травні 2024 року, повідомлялося про те, що найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.