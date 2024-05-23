"Укрспирт" опинився на межі банкрутства, – висновки аудиту

Найбільший виробник спирту та державний монополіст ДП "Укрспирт" з квітня 2023 року повністю припинило виробничу діяльність та має багатомільйонну прострочену заборгованість перед державним бюджетом та іншими кредиторами.

Про це йдеться у висновках Держаудитслужби України за результатами фінансового аудиту діяльності Державного підприємства "Укрспирт".

Зазначається, що у 2020 році розпочалася демонополізація і реформування спиртової галузі.

За прогнозами, до державного бюджету від приватизації спиртзаводів мало б надійти близько 5 мільярдів гривень.

Приватизація місць провадження діяльності (МПД) та зберігання спирту ДП "Укрспирт" мала бути завершена ще у 2021 році (відповідно до Програми реформування та розвитку спиртової галузі на 2020–2023 роки).

"Натомість станом на 1 квітня 2024 року залишаються неприватизованими 8 підприємств, що входять до ДП "Укрспирт", унаслідок чого ДП "Укрспирт" не отримало 95,7 млн грн запланованих надходжень від приватизації", - зауважують в Держаудитслужбі.

Крім того, підприємство понесло понад 70 млн грн додаткових витрат на утримання непрацюючих підприємств і втратило активів на 5,2 млн гривень.

"Це стало причиною непогашення ДП "Укрспирт" до кінця 2023 року простроченої заборгованості перед державним бюджетом та іншими кредиторами", - констатують в Держаудитслужбі.

Також унаслідок неефективних управлінських рішень колишнього керівництва ДП "Укрспирт" щодо несвоєчасного виконання рішення Антимонопольного комітету України підприємство зазнало непродуктивних витрат на сплату нарахованої пені на суму 33 млн гривень.

Як повідомляють в Держаудитслужбі, загальна сума виявлених недоліків та порушень під час використання майна і коштів підприємств становить понад 330 млн гривень.

Окремо аудитори звертають увагу, що невиконання ДП "Укрспирт" своїх зобов’язань перед бюджетом та контрагентами (через нестачу обігових коштів) призведе до додаткових витрат через сплату штрафних санкцій у розмірі 29,3 млн грн та у разі винесення судами рішень на користь позивачів за іншими справами, – на суму 8,4 млн гривень.

Приватизація спиртзаводів

Приватизація спиртової галузі в Україні продовжується, незважаючи на повномасштабне російське вторгнення. Вона відбувається в рамках затвердженої в 2019 році реформи демонополізації галузі, існування якої накладало характерні ознаки на ринок спирту в країні – закритість, несправедливе ціноутворення, корупцію, зловживання і величезний тіньовий ринок спирту. Так, за даними ФДМУ, до запуску приватизації Україна щорічно витрачала близько 200 млн грн на утримання збиткових заводів, але головною проблемою було тіньове виробництво спирту, яке досягло в 2019 році 55% ринку.

Наразі демонополізація галузі відбувається силами Фонду держмайна, в управління якого передаються непрацюючі спиртзаводи, котрі потім продаються на аукціонах через електронну систему Prozorro.Продажі. Крім виробництва спирту Фонд пропонує інвесторам використовувати приватизовані активи як виробничі майданчики або зерносховища завдяки наявності підведених до кожного підприємства комунікацій, а в деяких випадках і залізничних колій. Об'єкти, які потребують ліквідації, можуть бути цікавими покупцям з метою створення на їхній базі логістичних і торговельних центрів, або виробництв широкого профілю.

Нагадаємо, Фонд держмайна України виставив на приватизацію єдиний майновий комплекс ДП "Лохвицький спиртовий комбінат", що розташований у Полтавській області.

У березні Фонд держмайна продав Холминський спиртзавод на Чернігівщині майже втричі дорожче від початкової ціни – за 45 млн грн, при стартовій вартості 15,35 млн грн.

Також повідомлялося, що на засіданні 12 грудня Кабінет міністрів України прийняв рішення щодо подальшої приватизації "Ічнянського спиртового заводу" (Чернігівська область) та "Червоненського заводу продтоварів" (Житомирська область).

В серпні 2023 року Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон "Струтинський спиртзавод" на Львівщині, початкова ціна якого становила 31,3 млн грн.

Детальніше про приватизацію спиртзаводів в Україні читайте у статті Delo.ua "Спиртзаводи на продаж: Як держава позбавляється збиткових активів і навіщо їх купує бізнес".

Про "Укрспирт"

Державне підприємство "Укрспирт" — найбільший виробник спирту та спиртовмісної продукції в Україні.Загальна виробнича потужність "Укрспирт" — понад 36 млн. декалітрів на рік. Його роботу забезпечує 41 виробничий майданчик.

"Укрспирт" забезпечує сировиною цілу низку галузей. Продукція підприємства незамінна при виготовленні лікеро-горілчаних виробів, у фармацевтиці, медицині, парфумерії, виноробстві, кондитерській промисловості, тваринництві та інших галузях народного господарства. "Укрспирт" є постачальником інгредієнтів для виробництва лакофарбових виробів, розчинників, технічних рідин для автотранспортних засобів. Продукція виробника використовується навіть у авіамоделюванні.

"Укрспирт" створено відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 28 липня 2010 р. № 672 "Про утворення Державного підприємства спиртової та лікеро-горілчаної промисловості", яка була прийнята з метою удосконалення системи управління спиртовою галуззю та підвищення ефективності використання державного майна.