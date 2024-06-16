Кредит Україні на $50 млрд не фінансуватимуть країни ЄС

Країни Європейського Союзу наразі не братимуть безпосередньої участі в кредиті на $50 млрд, який G7 планує надати Україні за рахунок доходів від заморожених російських активів.

Прокачайте маркетинг-стратегію свого бізнесу та знайдіть нові канали взаємодії з аудиторією на MRKTNG марафоні від MMR та Ekonomika+ 25 червня топменеджери Ощадбанку, Укрзалізниці, NOVA (Нової пошти), Kernel, Ковальська та ще 25+ великих компаній розкажуть, які стратегії та канали просування підійдуть саме вашому бізнесу. Забронювати участь

Про це заявила прем'єрка Італії Джорджа Мелоні, пише Reuters.

"50-мільярдний кредит Україні нададуть США, також можуть брати участь Канада, Велика Британія і Японія. Наразі європейські країни не беруть участі в цій позиці, враховуючи також той факт, що всі ці активи заморожені в Європі. Тому Європа вже робить свій внесок, визначаючи механізм гарантій для погашення цього кредит", - повідомила Мелоні.

Вона додала, що розморозити російські активи до погашення позики можуть лише в результаті мирних переговорів, які включатимуть зобов'язання країни-агресора РФ щодо відшкодування збитків Україні, завданих війною.

Зауважимо, близько 260 мільярдів євро (278 мільярдів доларів) російських активів, таких як резерви центрального банку, були заморожені відповідно до санкцій, запроваджених після вторгнення Москви в Україну в лютому 2022 року.

Близько 190 мільярдів євро активів зберігається в Euroclear, бельгійському центральному депозитарії цінних паперів, що робить ЄС ключовим гравцем у будь-якому плані використання активів. Сполучені Штати володіють такими активами приблизно на 5 мільярдів доларів.

Нагадаємо, що окремо ЄС ухвалив спрямування прибутків від заморожених російських активів у розмірі 1,5 млрд євро. Очікується, що Україна отримає кошти у липні 2024 року. 90% буде спрямовано на військові потреби, 10% – на відновлення.

Кредит Україні на 50 млрд доларів

Нагадаємо, 13 червня на полях саміту G7 лідери країн "Великої сімки" досягли домовленості про виділення 50 млрд доларів для України шляхом використання заморожених російських активів.

Кошти будуть обслуговуватися та погашатись за рахунок майбутніх прибутків, отриманих від заморожених суверенних російських активів, що знаходяться в Європейському Союзі та інших юрисдикціях.

США наполягають, щоб ЄС продовжив санкції щодо російських державних активів, які спливають кожні шість місяців, щоб гарантувати, що США отримають виплату по кредиту.

Окрім цього, США вимагають гарантії того, що активи російського центрального банку, збережені в ЄС, залишатимуться замороженими, доки Росія не погодиться заплатити за шкоду, завдану Україні.

Також лідери країн "Великої сімки" підтримали рішення, що РФ повинна заплатити за завдані нею збитки Україні, які, за інформацією Світового банку, становлять понад $486 млрд.