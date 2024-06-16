Кредит Украине на $50 млрд не будут финансировать страны ЕС

Страны Европейского Союза пока не будут принимать непосредственное участие в кредите на $50 млрд, который G7 планирует предоставить Украине за счет доходов от замороженных российских активов.

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Об этом заявила премьер Италии Джорджа Мэлони, пишет Reuters.

"50-миллиардный кредит Украине предоставит США, также могут участвовать Канада, Великобритания и Япония. В настоящее время европейские страны не участвуют в этом займе, учитывая также тот факт, что все эти активы заморожены в Европе. Поэтому Европа уже вносит свой вклад, определяя механизм гарантий для погашения этого кредита", - сообщила Мэлони.

Она добавила, что разморозить российские активы до погашения займа могут только в результате мирных переговоров, которые будут включать обязательства страны-агрессора РФ по возмещению ущерба Украине, нанесенному войной.

Заметим, что около 260 миллиардов евро (278 миллиардов долларов) российских активов, таких как резервы центрального банка, были заморожены в соответствии с санкциями, введенными после вторжения Москвы в Украину в феврале 2022 года.

Около 190 млрд евро активов хранится в Euroclear, бельгийском центральном депозитарии ценных бумаг, что делает ЕС ключевым игроком в любом плане использования активов. Соединенные Штаты владеют такими активами примерно на 5 миллиардов долларов.

Напомним, что отдельно ЕС принял решение о передаче доходов от замороженных российских активов в размере 1,5 млрд евро. Ожидается, что Украина получит денежные средства в июле 2024 года. 90% будут направлены на военные нужды, 10% – на восстановление.

Кредит Украине на 50 млрд долларов

Напомним, 13 июня на полях саммита G7 лидеры стран "Большой семерки" достигли договоренности о выделении 50 млрд долларов для Украины путем использования замороженных российских активов.

Денежные средства будут обслуживаться и погашаться за счет будущих доходов, полученных от замороженных суверенных российских активов, находящихся в Европейском Союзе и других юрисдикциях.

США настаивают, чтобы ЕС продлил санкции в отношении российских государственных активов, которые идут каждые шесть месяцев, чтобы гарантировать, что США получат выплату по кредиту.

Кроме того, США требуют гарантии того, что активы российского центрального банка, сохраненные в ЕС, будут оставаться замороженными, пока Россия не согласится заплатить за ущерб, причиненный Украине.

Также лидеры стран "Большой семерки" поддержали решение, что РФ должна заплатить за нанесенный ею ущерб Украине, который, по информации Всемирного банка, составляет более $486 млрд.