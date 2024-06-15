Венгрия не стала блокировать. Переговоры о вступлении Украины в ЕС стартуют 25 июня

Послы Евросоюза договорились о переговорных рамках вступления Украины и Молдовы в блок. Решение было принято единогласно, его блокировать не стала даже Венгрия. Переговоры начнутся 25 июня.

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Об этом сообщает бельгийское председательство в ЕС в соцсети Х

"Послы согласовали переговорные рамки для переговоров о вступлении Украины и Молдовы. Бельгийское председательство созовет первые межправительственные конференции 25 июня", - говорится в сообщении.

Корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк в свою очередь уточнил, что Венгрия перестала блокировать процесс вступления Украины в ЕС.

"Венгрия больше не блокирует переговорные рамки для Украины (и соответственно Молдовы). Компромиссный текст согласован. Украина и Молдова должны официально начать переговоры о вступлении в ЕС 25 июня", - написал Йозвяк в соцсети Х.

Напомним, 7 июня Европейская комиссия поддержала начало переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Еврокомиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины в Евросоюз

12 марта Европейская комиссия утвердила переговорную рамку о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз.

Как сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки по членству в Европейском Союзе.

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме этого, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

Напомним, Европейский совет 14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Как отметил тогда премьер-министр Денис Шмигаль, этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, проведенные Украиной за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии. "Впереди непростой путь. Мы единственные и готовы пройти его максимально быстро", – добавил он.

Добавим, что Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня 2023 года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки уже после российского вторжения в Украину: сама Украина – 28 февраля, Молдова и Грузия – 3 марта.