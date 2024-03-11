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Украина выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС

Украина выполнила четыре рекомендации Еврокомиссии по предоставлению переговорной рамки о членстве в ЕС
Вице-премьер-министр Украины по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина. Фото: kmu.gov.ua

Украина успешно выполнила четыре рекомендации Европейской комиссии, необходимые для получения переговорной рамки членства в Европейском Союзе.

Об этом рассказала вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет " Интерфакс-Украина ".

По ее словам, Украина успешно выполнила все требования Еврокомиссии до истечения указанного срока. Кроме того, на внутреннем уровне были одобрены все необходимые законодательные акты, в частности, относительно лоббизма, что является частью требований ЕС.

"Сегодня истек последний срок, когда мы могли предоставить какую-то дополнительную информацию. 12, 13 и 14 Европейская комиссия должна принять решение. Прежде утвердить отчет о выполнении нами дополнительных критериев, а также принять решение или предоставить нам переговорную рамку, чтобы государства-члены ее утвердили", - сказала она.

После этого шага ожидаются решения Европейской комиссии по предоставлению переговорной рамки, которая затем будет рассмотрена странами-членами ЕС.

В свою очередь госпожа посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова отметила, что следующим важным шагом станет рассмотрение и принятие переговорной рамки странами-членами ЕС.

Чтобы принять Украину, ЕС должен реформироваться

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сообщала, что для расширения блока до 35 стран-членов ЕС начнет работать "над собственными реформами".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что ситуация с расширением Евросоюза не проста.   и год назад об этом никто не говорил. Однако сейчас европейские чиновники готовы говорить с Украиной на равных.

По словам Кулебы, ЕС боится того, что чем больше он будет расширяться, тем сложнее ему будет принимать какие-либо решения, которые достигаются путем консенсуса. Поэтому им следует изменить определенные правила. Однако реформа ЕС не должна тормозить интеграцию новых членов.

Напомним, Европейский совет   14 декабря приняла решение начать переговоры с Украиной   и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставила статус кандидата в ЕС Грузии.

Премьер-министр Денис Шмигаль тогда отметил, что этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, которые Украина провела за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.

Реформы, необходимые для вступления

23 июня 2022 года Европейский совет   решила предоставить Украине и Молдове   статус кандидатов в члены Европейского Союза.

Для следующих шагов и процедур на пути вступления Украина должна выполнить рекомендации Еврокомиссии, которые касаются:

  • реформы Конституционного суда Украины;
  • судебной реформы;
  • борьба с коррупцией;
  • борьбе с отмыванием средств;
  • антиолигархического закона;
  • аудиовизуального законодательства;
  • законодательства о нацменьшинствах.
Автор:
Татьяна Гойденко