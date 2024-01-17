Шаг к членству в ЕС: Еврокомиссия приступит к скринингу украинского законодательства

17 января в Еврокомиссии решили поддержать решение о начале скрининга украинского законодательства в рамках подготовки переговорной рамки к членству Украины в Евросоюзе.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, правительство пытается приблизить украинское законодательство к европейскому, и ЕС признает, что в этом вопросе есть определенный прогресс.

"В прошлом году, чтобы подготовиться к этому процессу, мы провели селф-скрининг около 28 тысяч актов права ЕС. И определили еще около 2,8 тысяч актов, подлежащих дальнейшей имплементации", - написал Шмыгаль.

Его заявление подтвердила и президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен во время выступления в Европейском парламенте.

Чтобы принять Украину, ЕС должен реформироваться

Фон дер Ляен также добавила, что ЕС начнем работать "над собственными реформами". Очевидно, что речь идет о расширении Европейского союза до 35 стран-членов.

Добавим, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказывал, что ситуация с расширением Евросоюза не проста и год назад об этом никто не говорил. Однако сейчас европейские чиновники готовы говорить с Украиной на равных.

По словам Кулебы, ЕС боится того, что чем больше он будет расширяться, тем сложнее ему будет принимать какие-либо решения, которые достигаются путем консенсуса. Поэтому им следует изменить определенные правила. Однако реформа ЕС не должна тормозить интеграцию новых членов.

Напомним, Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии.

Шмигаль тогда отметил, что этим решением Евросоюз высоко оценил реформы, которые Украина провела за последние годы, и выполнение всех рекомендаций Еврокомиссии.