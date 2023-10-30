Кулеба анонсировал позитивные новости по поводу переговоров о вступлении Украины в ЕС

В ближайшие дни украинцам следует ожидать положительных новостей относительно подготовки к началу процесса переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз.

Об этом в эфире национального телемарафона рассказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

По его словам, до конца этой недели должны появиться позитивные события и новости по этому вопросу, поскольку Украина уверенно движется к этой цели.

"Украинские власти работали над тем, чтобы выполнить все, что нужно с нашей стороны. Президент Украины контролировал ситуацию… Я неоднократно говорил предыдущие месяцы, что если не будет никаких форс-мажоров, то до конца этого года Украина откроет переговоры по членству в Европейском Союзе и это будет очередной исторический момент", – рассказал он.

Кулеба отмечает, что ситуация с расширением Евросоюза не проста и год назад об этом никто не говорил. Однако сейчас европейские чиновники готовы и хотят слышать украинский голос относительно того, каким должен быть Европейский союз с Украиной в его составе. Они готовы говорить об этом, и это уже разговор на равных. Изменилось восприятие Украины как действительно равноправного партнера и будущего члена европейской семьи, а не страны которой просто навязают определенные правила.

По словам Кулебы, ЕС боится того, что чем больше он будет расширяться, тем сложнее ему будет принимать какие-либо решения, которые достигаются путем консенсуса. Поэтому им следует изменить определенные правила. Однако реформа ЕС не должна тормозить интеграцию новых членов.

"Мы должны избежать ситуации, когда Украина будет готова к вступлению в ЕС, а нам будут говорить "нет-нет подождите, мы здесь еще себя недореформировали". Надо избежать ситуации, при которой Украина реформировать себя быстрее, чем будет реформироваться ЕС", - отметил министр.

Напомним, Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре. При этом, 22 сентября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить Киеву инициативу, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

Отметим, что статус кандидатов в ЕС Украина одновременно с Молдовой получили 23 июня 2022 года в экстренном порядке: соответствующие заявки были поданы вскоре после полномасштабного российского вторжения в Украину - 28 февраля и 3 марта.