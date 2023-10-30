Кулеба анонсував позитивні новини, щодо переговорів про вступ України до ЄС

Найближчими днями українцям слід очікувати позитивних новин стосовно підготовки до початку процесу переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу.

Про це в ефірі національного телемарафону розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, до кінця цього тижня повинні з'явитися позитивні події і новини, щодо цього питання, оскільки Україна впевнено рухається до цієї мети.

"Українська влада працювала над тим щоб виконати все що потрібно з нашого боку. Президент України контролював ситуацію… Я неодноразово казав попередні місяці що якщо не буде жодних форс-мажорів, то до кінця цього року Україна відкриє переговори щодо членства в Європейському Союзі і це буде черговий історичний момент", - розповів він.

Кулеба наголошує, що ситуація з розширенням Євросоюзу є не простою і рік тому про це ніхто не говорив. Проте, зараз європейські чиновники готові і хочуть чути український голос щодо того, яким має бути Європейський союз з Україною в його складі. Вони готові говорити про це, і це вже розмова на рівних. Змінилося сприйняття України як дійсно рівноправного партнера і майбутнього члена європейської родини а не країни якій просто нав'яжуть певні правила.

За словами Кулеби, ЄС боїться того, що чим більше він розширюватиметься, тим складніше йому буде ухвалювати якісь рішення, які досягаються шляхом консенсусу. Тому їм потрібно змінити певні правила. Проте реформа ЄС не повинна загальмовувати інтеграцію нових членів.

"Ми повинні уникнути ситуації, коли Україна буде готова до вступу в ЄС, а нам казатимуть "ні-ні почекайте, ми тут ще себе недореформували". Треба уникнути ситуації, за якої Україна реформувати себе швидше, ніж реформуватиметься ЄС", - зазначив міністр.

Нагадаємо, Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні. При цьому, 22 вересня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

Зазначимо, що статус кандидатів у ЄС Україна одночасно з Молдовою отримали 23 червня 2022 року в екстреному порядку: відповідні заявки були подані незабаром після повномасштабного російського вторгення в Україну - 28 лютого та 3 березня.