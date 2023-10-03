Стало відомо, коли ЄС планує оголосити про початок переговорів про вступ України

Європейський Союз готується до початку переговорів з Україною щодо її майбутнього приєднання до блоку, офіційне оголошення про це очікується вже в грудні.

Про це повідомляє Рolitico.

Видання посилається на трьох дипломатів, які розповіли, що лідери ЄС готуються дати Києву зелене світло для початку офіційних переговорів про приєднання до блоку з 27 країн до кінця року.

Будь-яке рішення про початок офіційних переговорів щодо приєднання України до ЄС є політично та юридично важким. Щоб розпочати переговори, Україна має виконати сім умов, висунутих Комісією, зокрема судову реформу та боротьбу з корупцією. Станом на серпень було виконано лише дві з семи умов.

Проте, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, повідомив, що парламент уже виконав 99,9% вимог ЄС щодо початку переговорів про вступ і обговорив закон, який посилює контроль за політиками

Країни ЄС надали Києву статус кандидата на членство в ЄС у червні, і Комісія має опублікувати "звіт про прогрес" щодо того, наскільки добре Україна та інші кандидати на членство виконують умови блоку для приєднання.

Як тільки звіт про прогрес буде прийнято, Комісія зробить заяву про початок переговорів.

"Політичний поштовх навколо цього буде занадто сильним, щоб окремі країни-члени протистояти йому. Робочим припущенням є те, що до грудня Європейська Рада вирішить розпочати переговори", - сказав один дипломат ЄС, якому було надано анонімність для обговорення конфіденційних питань.

Україна знаходиться в центрі великого нового поштовху до розширення ЄС до 35 країн. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у своєму щорічному зверненні до парламенту минулого місяця заявила, що майбутнє України "в Союзі".

Видання пише, що Україна може і не виконати всіх умов до того часу, коли глави європейських держав і урядів зберуться на саміт у середині грудня, проте лідери все одно мають намір зробити політичну заяву, що санкціонує переговори, навіть якщо правова база переговорів ще не завершена.

"Мета полягає в тому, щоб у грудні політично домовитися про початок переговорів", - сказав другий дипломат, додавши, що юридичне рішення про прийняття України може бути ухвалене на початку 2024 року.

Третій дипломат сказав, що лідери ЄС "пошлють позитивний сигнал" щодо майбутнього членства України в Союзі. Він також додав, що прогрес України на шляху до виконання семи критеріїв "є обнадійливим".

Нагадаємо, 22 вересня Єврокомісія рекомендувала розпочати переговори з Україною про її можливе членство в Європейському Союзі, а також запропонувати Києву ініціативу, спрямовану на забезпечення підтримки в сферах оборони і фінансів від її союзників.

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