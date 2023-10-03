Стало известно, когда ЕС планирует объявить о начале переговоров о вступлении Украины

Европейский Союз готовится к началу переговоров с Украиной по поводу ее будущего присоединения к блоку, официальное объявление об этом ожидается уже в декабре.

Об этом сообщает Рolitico.

Издание ссылается на трех дипломатов, которые рассказали, что лидеры ЕС готовятся дать Киеву зеленый свет для начала официальных переговоров по присоединению к блоку из 27 стран до конца года.

Любое решение о начале официальных переговоров по присоединению Украины к ЕС является политически и юридически тяжелым. Чтобы начать переговоры, Украина должна выполнить семь условий, выдвинутых Комиссией, в частности, судебную реформу и борьбу с коррупцией. По состоянию на август было выполнено всего два из семи условий.

Однако глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщил, что парламент уже выполнил 99,9% требований ЕС по началу переговоров о вступлении и обсудил закон, усиливающий контроль за политиками.

Страны ЕС предоставили Киеву статус кандидата на членство в ЕС в июне, и Комиссия должна опубликовать "отчет о прогрессе" по поводу того, насколько хорошо Украина и другие кандидаты на членство выполняют условия блока для присоединения.

Как только отчет о прогрессе будет принят, Комиссия сделает заявление о начале переговоров.

"Политический толчок вокруг этого будет слишком сильным, чтобы отдельные страны-члены противостоять ему. Рабочее предположение состоит в том, что до декабря Европейский Совет решит начать переговоры", - сказал один дипломат ЕС, которому была предоставлена анонимность для обсуждения конфиденциальных вопросов.

Украина находится в центре нового толчка к расширению ЕС до 35 стран. Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен в своем ежегодном обращении в парламент в прошлом месяце заявила, что будущее Украины "в Союзе".

Издание пишет, что Украина может и не выполнить все условия до тех пор, когда главы европейских государств и правительств соберутся на саммит в середине декабря, однако лидеры все равно намерены сделать политическое заявление, санкционирующее переговоры, даже если правовая база переговоров еще не завершена .

"Цель состоит в том, чтобы в декабре политически договориться о начале переговоров", – сказал второй дипломат, добавив, что юридическое решение о принятии Украины может быть принято в начале 2024 года.

Третий дипломат сказал, что лидеры ЕС "пошлют положительный сигнал" по поводу будущего членства Украины в Союзе. Он также добавил, что прогресс Украины на пути к выполнению семи критериев "обнадеживающий".

Напомним, 22 сентября Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры с Украиной о возможном членстве в Европейском Союзе, а также предложить Киеву инициативу, направленную на обеспечение поддержки в сферах обороны и финансов от ее союзников.

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