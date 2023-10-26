60% українців згодні на відтермінування вступу до ЄС, якщо його вимоги суперечитимуть інтересам України - опитування

60% українців вважають, що Україна повинна відстоювати свої інтереси і не погоджуватися на окремі вимоги Європейського союзу, навіть якщо через це відкладеться в часі набуття Україною повноправного членства в союзі. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології.

Натомість 27% вважають, що Україна має ухвалювати всі необхідні закони і виконувати всі вимоги ЄС, тільки щоб якнайшвидше стати його членом. 5% опитаних виступають взагалі проти членства, а 8% не змогли чи відмовилися дати відповідь.

При цьому 77% опитаних заявили, що вважають важливим для України бути частиною ЄС (зокрема 51% дуже важливим, а 26% - скоріше важливим). Скоріше неважливим вступ до союзу назвали 7%, а зовсім неважливим 8%. Решта 8% не відповіли.

Однак лише 22% респондентів вважають, що Україна вже готова до вступу в Євросоюз. Відносна більшість у 43% вважає, що для цього ще необхідні подальші реформи, 25% - що Україна до вступу не готова взагалі, а 10% не відповіли.

Опитування було проведено 4-20 вересня методом особистих інтерв'ю 2005 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки за звичайних обставин з довірчою імовірністю 95% і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищувала 3,3%. Втім, під час війни, як відомо, до цього додаються певні відхилення. Зазначимо, що це ж дослідження показало, що більшість українців вважають підтримку ЄС України недостатньою.

Нагадаємо, що політичною метою української влади наразі декларується початок переговорів з ЄС про вступ України до кінця поточного року. За даними ЗМІ, сам ЄС до цього готується, а офіційне оголошення очікується в грудні.

Зазначимо, що статус кандидатів у ЄС Україна одночасно з Молдовою отримали 23 червня 2022 року в екстреному порядку: відповідні заявки були подані незабаром після повномасштабного російського вторгення в Україну - 28 лютого та 3 березня. При цьому Грузії, яка теж подала заявку 3 березня, у наданні статусу кандидата було відмовлено.

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