Більшість українців вважають підтримку ЄС України недостатньою - опитування

56% українців вважають недостатніми дії Європейського союзу з підтримки України. Про це свідчать результати опитування Київського міжнародного інституту соціології. 34% респондентів назвали такі дії достатніми, а решта 10% не змогли чи відмовилися дати відповідь.

Натомість наявні дії ЄС з підтримки України три чверті опитаних (75%) вважають корисними і лише 15% - некорисними. 10% на питання не відповіли. Зокрема, серед мешканців заходу України вважають таку допомогу корисною 84% респондентів, а серед мешканців сходу - лише 58% (некорисною - 12% та 31% відповідно).

Найбільш актуальною наразі формою підтримки для Консультативної місії ЄС в Україні 46% назвали боротьбу з корупцією, 38% - допомогу з притягненням до відповідальності за міжнародні злочини, 33% - допомога деокупованим територіям, 31% - консультації щодо вступу України до ЄС.

Значно менше, 12%, обрали підтримку з розвитком стратегічних комунікацій, по 9% - підтримку розвитку верховенства права та допомогу на пунктах пропуску через держкордон. Всього можна було обрати до трьох відповідей з наведених.

Опитування було проведено 4-20 вересня методом особистих інтерв'ю 2005 респондентів на підконтрольній Україні території. Похибка вибірки за звичайних обставин з довірчою імовірністю 95% і з врахуванням дизайн-ефекту 1,5 не перевищувала 3,3%. Втім, під час війни, як відомо, до цього додаються певні відхилення.

Нагадаємо, що за даними Європейської комісії станом на жовтень, з початку повномасштабної війни з Росією ЄС виділив Україні вже близько 90 мільярдів доларів допомоги, з яких 27 мільярдів становить допомога військова.