Вступление Украины в ЕС требует изменений в законодательстве: Шмыгаль назвал объем работы

Украине во время переговоров о вступлении в Европейский Союз придется изменять законодательство. Речь идет об имплементации более 2700 актов права ЕС. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Liga.net.

Как отметил глава правительства, Украина проанализировала около 28 тыс. актов права ЕС на соответствие законодательству. По предварительной оценке, более 23 тыс. из них не нуждаются в имплементации во время переговорного процесса, а 1625 актов уже имплементировано.

"2739 актов подлежат дальнейшей имплементации. Это наш объем работы на последующие годы, который мы должны сделать", – высказался Шмыгаль.

Вступление в ЕС: начало переговоров

14 декабря Европейский совет принял решение о начале переговоров с Украиной о вступлении в Евросоюз.

Это произошло, несмотря на угрозы премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который заявлял, что наложит вето на соответствующее решение на саммите лидеров ЕС. В итоге он вышел из зала, когда проходило голосование.

Также переговоры начинают с Молдовой. А Грузии предоставили статус кандидата в члены Евросоюза.

В дальнейшем будет проходить формирование переговорной рамки, в которой определится процедура переговоров с Украиной. По словам президента Евросовета Шарля Мишеля, утверждение рамки ожидается в марте 2024 года.

Переговоры предполагают, что Украина должна будет привести свое законодательство в соответствие с европейским, выполнив комплекс прав и обязанностей государств-членов ЕС под названием Acquis communautaire.