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В ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России
14 декабря лидеры стран Европейского Союза пришли к согласию относительно 12-го пакета санкций против России.
Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.
"Существует политическое согласие по 12-му пакету санкций ЕС против России, хотя он будет официально принят в ближайшие дни", написал он.
Йозвяк добавил, что ЕС попытается принять еще один санкционный пакет во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Добавим, что послы Европейского Союза 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции в отношении 12-го пакета санкций против РФ из-за позиции Австрии, которая захотела провести юридическую экспертизу потенциальных ограничений.
Тогда Йозвяк сообщал, что недовольство Австрии вызвал тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны .
Однако вчера в Офисе президента сообщали, что Европейский Союз уже близок к согласованию 12-го пакета санкций против Российской Федерации.
По информации советника руководителя ОП, секретаря Международной санкционной группы Ермака - Макфола Владислава Власюка, компромисс по всем вопросам почти достигнут. Он раскрыл отдельные детали по поводу положений, которые вызвали некоторое несогласие от отдельных европейских стран. В частности, Словакия и Венгрия не поддержали санкции в отношении "Росатома", и это положение было изъято из 12-го пакета.