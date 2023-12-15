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В ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России

В ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России
В ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России. Источник фото: ua.depositphotos.com

14 декабря лидеры стран Европейского Союза пришли к согласию относительно 12-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Существует политическое согласие по 12-му пакету санкций ЕС против России, хотя он будет официально принят в ближайшие дни", написал он.

Йозвяк добавил, что ЕС попытается принять еще один санкционный пакет во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине.

Добавим, что послы Европейского Союза 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции в отношении 12-го пакета санкций против РФ из-за позиции Австрии, которая захотела провести юридическую экспертизу потенциальных ограничений.

Тогда Йозвяк сообщал, что недовольство Австрии вызвал тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны .

Однако вчера в Офисе президента сообщали, что Европейский Союз уже близок к согласованию 12-го пакета санкций против Российской Федерации.

По информации советника руководителя ОП, секретаря Международной санкционной группы Ермака - Макфола Владислава Власюка, компромисс по всем вопросам почти достигнут. Он раскрыл отдельные детали по поводу положений, которые вызвали некоторое несогласие от отдельных европейских стран. В частности, Словакия и Венгрия не поддержали санкции в отношении "Росатома", и это положение было изъято из 12-го пакета.

Автор:
Татьяна Гойденко