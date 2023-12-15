В ЕС согласовали 12-й пакет санкций против России

14 декабря лидеры стран Европейского Союза пришли к согласию относительно 12-го пакета санкций против России.

Об этом сообщает корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"Существует политическое согласие по 12-му пакету санкций ЕС против России, хотя он будет официально принят в ближайшие дни", написал он.

Йозвяк добавил, что ЕС попытается принять еще один санкционный пакет во вторую годовщину полномасштабной войны в Украине.

and there is political agreement on the EU's 12th sanctions package on 🇷🇺 even though it will be formally adopted in the coming days. There will be a push to adopt another one on the 2nd anniversary of the full-scale invasion of 🇺🇦 but this might be the last one in quite a while — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 14, 2023

Добавим, что послы Европейского Союза 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции в отношении 12-го пакета санкций против РФ из-за позиции Австрии, которая захотела провести юридическую экспертизу потенциальных ограничений.

Тогда Йозвяк сообщал, что недовольство Австрии вызвал тот факт, что Украина внесла австрийский Raiffeisen Bank International в перечень международных спонсоров войны .

Однако вчера в Офисе президента сообщали, что Европейский Союз уже близок к согласованию 12-го пакета санкций против Российской Федерации.

По информации советника руководителя ОП, секретаря Международной санкционной группы Ермака - Макфола Владислава Власюка, компромисс по всем вопросам почти достигнут. Он раскрыл отдельные детали по поводу положений, которые вызвали некоторое несогласие от отдельных европейских стран. В частности, Словакия и Венгрия не поддержали санкции в отношении "Росатома", и это положение было изъято из 12-го пакета.