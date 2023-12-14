Евросоюз почти готов утвердить 12-й пакет санкций против России – ОП

По информации советника руководителя Офиса Президента Украины, секретаря Международной санкционной группы Ермака – Макфола Владислава Власюка, Европейский Союз уже близок к согласованию 12-го пакета санкций против Российской Федерации.

Об этом он рассказал в интервью "Укринформу".

По его словам, этот пакет должен учитывать приоритетные положения для Украины, в частности, избегание нарушения "потолка цен" на российскую нефть, ограничение поставок микроэлектроники и реэкспорт товаров через третьи страны.

Советник также отметил, что компромисс по всем вопросам почти достигнут, и раскрыл отдельные детали по поводу положений, которые вызвали некоторое несогласие от отдельных европейских стран. В частности, Словакия и Венгрия не поддержали санкции в отношении "Росатома", и это положение было изъято из 12-го пакета.

Относительно задержки пакета из-за деятельности австрийского банка Raiffeisen Bank в России, Власюк выразил уверенность, что компромиссные решения будут найдены, и это не помешает принятию новых санкций.

"Мне известно, что Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции, которое формирует этот список, проводит определенные консультации с представителями Raiffeisen Bank. Думаю, что компромиссные решения будут найдены. И соответственно австрийское правительство будет удовлетворено компромиссами между НАПК и Raiffeisen Bank. Не думаю, что поэтому не будет принят 12-й санкционный пакет", – отметил он.

Напомним, послы Европейского Союза 12 декабря не смогли договориться о совместной позиции относительно следующего пакета санкций против РФ из-за позиции Австрии, которая захотела провести юридическую экспертизу потенциальных ограничений.

Добавим, в 12-м пакете по официальным данным, предусматриваются ограничения против еще более 120 физических и юридических лиц , новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть. Пакет будет содержать запрет на экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.