ЕС планирует запретить продажу РФ танкеров для перевозки нефти

Европейская комиссия предлагает запретить продажу России танкеров для сырой нефти и нефтепродуктов, чтобы предотвратить обход западных санкций при экспорте российской нефти с помощью теневого флота.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на документ Еврокомиссии.

Отмечается, что послы стран правительства ЕС продолжают обсуждать 12 пакет санкции против РФ из-за ее агрессивной войны в Украине.

В предложении, обсужденном чиновниками ЕС, также говорится, что продажа танкеров третьим странам должна включать договорные положения о том, что суда не могут быть перепроданы России или использованы для перевозки российской сырой нефти или нефтепродуктов, избегающих западных ценовых ограничений, составляющих 60 долларов за баррель.

«Механизм ограничения цены опирается на процесс аттестации, позволяющий операторам в цепочке поставок морской российской нефти продемонстрировать, что она была приобретена по такой или ниже цене», — говорится в предложении Еврокомиссии, с которой ознакомилось Reuters.

В ней добавляется, что для дальнейшей поддержки внедрения и соблюдения этого механизма одновременно увеличивая барьеры для фальсификации предлагается ввести требование к аттестациям и включать детализированные дополнительные расходы, такие как страхование и фрахт.

В документе говорится, что эта информация должна распространяться через цепь поставки с соответствующим переходным периодом.

Напомним, в ЕС хотят блокировать танкерам с российской нефтью доступ к рынкам. Согласно новым планам, Дании поручат инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

РФ успешно обходит нефтяные санкции

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине .

Во избежание шока на нефтяном рынке Западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Кроме этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне. неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю избежать существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.

Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. За данными агентства Reuters санкции США могут вынудить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.