ЄС планує заборонити продаж РФ танкерів для перевезення нафти

Європейська комісія пропонує заборонити продаж Росії танкерів для сирої нафти та нафтопродуктів, щоб запобігти обходу західних санкцій при експорті російської нафти за допомогою тіньового флоту.

Про це пише Reuters з посиланням на документ Єврокомісії.

Зазначається, що посли країн урядів ЄС продовжують обговорювати 12 пакет санкції проти РФ через її агресивну війну в Україні.

У пропозиції, обговореній чиновниками ЄС, також йдеться про те, що продаж танкерів третім країнам має включати договірні положення про те, що судна не можуть бути перепродані Росії або використані для перевезення російської сирої нафти чи нафтопродуктів, які уникають західних цінових обмежень, які становлять 60 доларів за барель.

«Механізм обмеження ціни спирається на процес атестації, який дозволяє операторам у ланцюжку постачання морської російської нафти продемонструвати, що вона була придбана за такою ціною або нижче», — йдеться в пропозиції Єврокомісії, з якою ознайомилося Reuters.

У ній додається, що для подальшої підтримки впровадження та дотримання цього механізму, одночасно збільшуючи бар’єри для фальсифікації, пропонується ввести вимогу до атестацій і включати деталізовані додаткові витрати, такі як страхування та фрахт.

У документі сказано, що ця інформація повинна поширюватися через ланцюг постачання з відповідним перехідним періодом.

Нагадаємо, в ЄС хочуть заблокувати танкерам з російською нафтою доступ до ринків. Згідно з новими планами, Данії доручать інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, які пропливають через її води.

РФ успішно обходить нафтові санкції

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.

Вже в жовтні США вирішили накласти санкції на окремі компанії та заблокували судна які перевозили російську нафту за ціною вище введених “Великою сімкою” обмежень. За данними агенства Reuters санкції США можуть змусити судновласників, котрі перевозять російську нафту більш зважено підходити до ризиків. Водночас американські санкції щодо перевізників можуть посилити інтерес росіян до старих танкерів та збільшити тіньовий флот, що перевозить російську нафту.