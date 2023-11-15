В ЄС хочуть заблокувати танкерам з російською нафтою доступ до ринків

Згідно з новими планами Європейського Союзу, Данії доручать інспектувати та блокувати танкери з російською нафтою, які пропливають через її води.

Про це повідомляє Financial Times.

Зазначається, що вся російська нафта, що транспортується через Балтійське море, або приблизно 60% загального морського експорту РФ, перетинає данські протоки на шляху до міжнародних ринків.

Обсяг російської нафти, що проходить через протоки Данії щодня, еквівалентний приблизно 2 млн барелів сирої нафти або трьом суднам Aframax - звичайному кораблю, який використовується для російського експорту.

За словами співрозмовників видання, ознайомлених з результатами переговорів у Брюсселі, Данія контролюватиме танкери, що проходять через її протоки без західного страхування, відповідно до законів, які дозволяють державам перевіряти судна, що, на їхню думку, становлять загрозу для навколишнього середовища.

Обмеження G7 вимагає, щоб західні страховики суден покривали лише російські поставки, якщо нафта продавалася менше ніж за 60 доларів за барель. Але все більше танкерів, що перевозять російську нафту, підозрюють у фальсифікації фінансової звітності або відсутності страхування.

ЄС стурбований тим, що страхові поліси можуть бути неефективними у разі розливу нафти.

Водночас Європейська комісія відмовилася коментувати запропоновані заходи, але зазначила, що її президент Урсула фон дер Ляєн пообіцяла вжити подальших "дій для посилення обмеження цін на російську нафту".

РФ успішно обходить нафтові санкції

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.

Вже в жовтні США вирішили накласти санкції на окремі компанії та заблокували судна які перевозили російську нафту за ціною вище введених “Великою сімкою” обмежень. За данними агенства Reuters санкції США можуть змусити судновласників, котрі перевозять російську нафту більш зважено підходити до ризиків. Водночас американські санкції щодо перевізників можуть посилити інтерес росіян до старих танкерів та збільшити тіньовий флот, що перевозить російську нафту.

Німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що у головному митному управлінні Німеччини на початку вересня було видано директиву митним органам Берліна та Франкфурта-на-Одері щодо "беззатримкового" пропуску нафти для Rosneft Deutschland. Ця директива фактично дозволила німецькому підрозділу "Роснєфті" імпортувати сиру нафту без додаткової перевірки на предмет можливого ухилення від санкцій.