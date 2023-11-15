В ЕС хотят заблокировать танкерам с российской нефтью доступ к рынкам

Согласно новым планам Европейского Союза, Дании поручат инспектировать и блокировать танкеры с российской нефтью, проходящие через ее воды.

Об этом сообщает Financial Times.

Отмечается, что вся российская нефть, транспортируемая через Балтийское море или примерно 60% общего морского экспорта РФ, пересекает датские проливы на пути к международным рынкам.

Объем российской нефти, проходящей через проливы Дании ежедневно, эквивалентен примерно 2 млн баррелей сырой нефти или трем суднам Aframax - обычному кораблю, используемому для российского экспорта.

По словам собеседников издания, ознакомленных с результатами переговоров в Брюсселе, Дания будет контролировать танкеры, проходящие через ее проливы без западного страхования, в соответствии с законами, позволяющими государствам проверять суда, которые, по их мнению, представляют угрозу для окружающей среды.

Ограничение G7 требует, чтобы западные страховщики судов покрывали только российские поставки, если нефть продавалась менее чем за 60 долларов за баррель. Но все больше танкеров, перевозящих российскую нефть, подозревается в фальсификации финансовой отчетности или отсутствии страхования.

ЕС обеспокоен тем, что страховые полисы могут оказаться неэффективными в случае разлива нефти.

В то же время Европейская комиссия отказалась комментировать предложенные меры, но отметила, что ее президент Урсула фон дер Ляен пообещала принять дальнейшие "действия для усиления ограничения цен на российскую нефть".

РФ успешно обходит нефтяные санкции

Доходы от продаж газа, сырой нефти и продуктов ее переработки являются основным источником наполнения российского бюджета. В общем зависимость бюджета РФ от нефтегазовых доходов по подсчетам российских СМИ составляет более 50% . Поэтому от эффективности нефтегазовых санкций против России напрямую зависит способность Кремля вести агрессивную войну в Украине.

Во избежание шока на нефтяном рынке западные страны анонсировали вышеупомянутые ограничения за полгода до начала их действия , что дало Кремлю время подготовить схемы во избежание санкций. Готовясь к санкциям, россияне сформировали теневой флот из старых танкеров , а также диверсифицировали сбыт главным образом в азиатские страны. Кроме этого, используя теневой флот и схемы перегрузки сырой нефти в открытом море россияне неоднократно нарушали эмбарго на поставки нефти в ЕС . Это позволило Кремлю избежать существенной потери доходов от санкционных ограничений и сохранить способность вести агрессивную войну против Украины.

Уже в октябре США решили наложить санкции на отдельные компании и заблокировали суда перевозившие российскую нефть по цене выше введенных "Большой семеркой" ограничений. За данными агентства Reuters санкции США могут вынудить судовладельцев, перевозящих российскую нефть более взвешенно подходить к рискам. В то же время американские санкции в отношении перевозчиков могут усилить интерес россиян к старым танкерам и увеличить теневой флот, перевозящий российскую нефть.