Российская нефть сэкономила Индии примерно 2,7 миллиарда долларов

Индия сэкономила около 2,7 миллиарда долларов за первые девять месяцев этого года, импортируя российскую нефть по сниженным ценам, что помогло ей поддержать экономический рост и ослабить давление на торговый дефицит.

Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что Индия, являющаяся третьим в мире крупнейшим импортером нефти, заменила Европу как крупнейшего покупателя морской российской нефти в этом году после того, как Запад ввел санкции против Москвы из-за ее вторжения в Украину в прошлом году.

Доступ к дешевой российской нефти позволил Индии сократить импорт с Ближнего Востока, где цены выросли после добровольного дополнительного сокращения поставок из Саудовской Аравии.

Как свидетельствуют данные министерства торговли, Индия импортировала 69,06 миллиона тонн российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн баррелей в день (б/д), с января по сентябрь, включая российскую нефть, импортированную из Южной Кореи, Греции и Испании путем перевалки.

В целом, сырая нефть составляет около трети общего импорта Индии по стоимости.

Согласно подсчетам Reuters на основе данных министерства, средняя цена поставляемой российской нефти составляла 525,60 долларов за тонну, включая расходы на доставку и страхование.

Для сравнения, средняя стоимость иракской нефти аналогичного качества, как и российская нефть Urals со средним содержанием кислоты, на которую приходится основная часть закупок Индии в России, составляла 564,46 долларов за тонну в течение того же периода.

Как свидетельствуют расчеты Reuters, Индия сэкономила 2,7 миллиарда долларов по сравнению с тем, если бы она покупала иракскую нефть.

Россия опередила Ирак и стала основным поставщиком нефти в Индию, а Саудовская Аравия оказалась на третьем месте.

Импортируя российскую нефть, индийские нефтепереработчики получают выгоду от более низких затрат на сырье, что повысило валовую маржу переработки и сократило потери дохода от субсидированных розничных продаж топлива.

Государственные нефтепереработчики не пересматривали цены больше года, что помогло правительству Индии обуздать инфляцию, тогда как спрос на нефтепродукты в этом году вырос примерно на 14%.

По подсчетам Reuters, Китай, крупнейший в мире импортер нефти, сэкономил в этом году почти 10 миллиардов долларов благодаря рекордным закупкам нефти в странах, находящихся под санкциями Запада, включая Россию.

Ранее сообщалось, что в Индии задержали оплату по меньшей мере семи партий российской нефти, поставленной местным нефтеперерабатывающим заводам, так как власти Индии недовольны проведением оплаты в юанях вместо рупий.

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