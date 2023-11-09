Російська нафта заощадила Індії приблизно 2,7 мільярда доларів

Індія заощадила приблизно 2,7 мільярда доларів за перші дев’ять місяців цього року, імпортуючи російську нафту за зниженими цінами, що допомогло їй підтримати економічне зростання та послабити тиск на торговий дефіцит.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що Індія, яка є третім у світі найбільший імпортером нафти, замінила Європу як найбільшого покупця морської російської нафти цього року після того, як Захід запровадив санкції проти Москви через її вторгнення в Україну минулого року.

Доступ до дешевої російської нафти дозволив Індії скоротити імпорт з Близького Сходу, де ціни зросли після добровільного додаткового скорочення поставок Саудівською Аравією.

Як свідчать дані міністерства торгівлі, Індія імпортувала 69,06 мільйона метричних тонн російської нафти, що еквівалентно 1,85 мільйона барелів на день (б/д), з січня по вересень, включаючи російську нафту, імпортовану з Південної Кореї, Греції та Іспанії шляхом перевалки.

Загалом, сира нафта становить близько третини загального імпорту Індії за вартістю.

Згідно з підрахунками Reuters на основі даних міністерства, середня ціна російської нафти, що постачається на індійські нафтопереробники, становила 525,60 доларів за тонну, включаючи витрати на доставку та страхування.

Для порівняння, середня вартість іракської нафти, яка має таку ж якість, як і російська нафта Urals із середнім вмістом кислоти, на яку припадає основна частина закупівель Індії в Росії, становила 564,46 доларів за тонну протягом того ж періоду.

Як свідчать розрахунки Reuters, Індія заощадила 2,7 мільярда доларів порівняно з тим, якби вона купувала іракську нафту.

Росія випередила Ірак і стала головним постачальником нафти в Індію, а Саудівська Аравія опинилася на третьому місці.

Імпортуючи російську нафту, індійські нафтопереробники отримують вигоду від нижчих витрат на сировину, що підвищило валову маржу переробки та скоротило втрати доходу від субсидованих роздрібних продажів палива.

Державні нафтопереробники не переглядали ціни більше року, що допомогло уряду Індії приборкати інфляцію, тоді як попит на нафтопродукти цього року зріс приблизно на 14%.

За підрахунками Reuters, Китай, найбільший у світі імпортер нафти, заощадив цього року майже 10 мільярдів доларів завдяки рекордним закупівлям нафти в країнах, які перебувають під санкціями Заходу, включаючи Росію.

Раніше повідомлялося, що в Індії затримали оплату щонайменше семи партій російської нафти, поставленої місцевим нафтопереробним заводам, так як влада Індії незадоволена проведенням оплати в юанях замість рупій.

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