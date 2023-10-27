Росіяни успішно обходять нафтові санкції. Україна запропонувала вихід, - Коболєв

Україна запропонувала ввести додатковий збір на російські енергоносії які експортуються до країн Європейського союзу через схеми реекспорту з третіх країн. Пропозиція базується на механізмі антидемпінгового збору який вводиться для захисту власних виробників від нечесної конкуренції з боку інших країн. Про це посилаючись на данні з конференції “Чи виграє Європа на енергетичному фронті?” в Берліні повідомив колишній голова “Нафтогазу” Андрій Коболєв.

Колишній очільник “Нафтогазу” зазначив, що росіяни змогли уникнути нафтогазових санкцій, а їх енергоносії часто перепродаються іншими країнами як власний ресурс. Так Малайзія збільшила свій експорт нафти у Китай до рівня, що втричі перевищує власний видобуток цієї країни.

“Для нас це дуже і дуже погано. Адже значить, що росіяни навчилися обходити санкції, використовуючи інші країни як хаби для змішування або переробки російських газу та нафти. Далі їх перепродають в країни Заходу, як вже непідсанкційні товари. Про цю тактику відомо давно, її вже ніхто особливо не приховує”, - написав Коболєв.

За його словами, українська делегація, яка була присутньою на конференції запропонувала ввести додатковий збір для російських енергоносіїв, які постачаються в ЄС.

“Суть пропозиції базується на механізмі антидемпінгового мита або антисубсидійного збору. Він часто використовувався для захисту європейських виробників від нечесної конкуренції з боку інших країн, включно з Україною. У випадку російських енергоносіїв, що постачаються в країни Заходу, такий збір може бути використано для зменшення максимального рівня ціни, який буде готова сплачувати країна-посередник на користь Росії, до гранично дозволеної”, - зазначив Коболєв.

Як приклад він навів бензин, який виробляється з російської нафти в Туреччині та експортується в Європу. Оскільки бензин продається в Європі за ринковою ціною, то й ціна нафту, яку сплачує Росії турецький НПЗ, буде ринковою. Введення антидемпінгового збору на такий бензин в країні його імпорту в розмірі 40 доларів на барель примусить турецький НПЗ вимагати 30-доларову знижку на барель російської нафти.

На думку колишнього очільника “Нафтогазу” цей підхід матиме декілька переваг:

Поверне бізнес торгівлі енергоносіями з країн-посередників в країни Заходу.

Не провокуватиме дефіцит енергоресурсів у світі, якого так бояться на Заході, а особливо в США в очікуванні майбутніх виборів.

Наповнить бюджет союзників України, а не Кремля(я варіант, гроші від такого збору/мита можуть бути передані Україні).

США посилює боротьбу з обходом санкцій на тлі зростання нафтових цін через конфлікт на Близькому сході

У грудні 2022 року почало діяти ембарго на поставки російської нафти до країн ЄС, водночас на поставку російської нафти до третіх країн було введено цінове обмеження в 60 доларів за барель. З лютого 2023 року були введені аналогічні санкції на російські нафтопродукти.

Доходи від продажу газу, сирої нафти та продуктів її переробки є основним джерелом наповнення російського бюджету. Загалом залежність бюджету РФ від нафтогазових доходів за підрахунками російських ЗМІ складає понад 50%. Тому від ефективності нафтогазових санкцій проти Росії напряму залежить здатність Кремля вести агресивну війну в Україні.

Щоб уникнути шоку на нафтовому ринку Західні країни анонсували вищезгадані обмеження за пів року до початку їх дії, що дало Кремлю час підготувати схеми до уникнення санкцій. Готуючись до санкцій, росіяни сформували тіньовий флот зі старих танкерів, а також диверсифікували збут головним чином до азійських країн. Крім цього використовуючи тіньовий флот та схеми перевантаження сирої нафти у відкритому морі росіяни неодноразово порушували ембарго на поставки нафти в ЄС. Це дозволило Кремлю уникнути суттєвої втрати доходів від санкційних обмежень та зберегти здатність вести агресивну війну проти України.

Вже в жовтні США вирішили накласти санкції на окремі компанії та заблокували судна які перевозили російську нафту за ціною вище введених “Великою сімкою” обмежень. За данними агенства Reuters санкції США можуть змусити судновласників, котрі перевозять російську нафту більш зважено підходити до ризиків. Хоча перші санкції були зосереджені на сортах нафти Novy Port та ESPO Blend, які зазвичай є дорожчими ніж основний російський експортний сорт Urals. Співрозмовники видання зауважили, що санкції стосовно суден, які перевозять Urals за ціною вище прайскепів могли б стати сильнішим сигналом для перевізників. Водночас американські санкції щодо перевізників можуть посилити інтерес росіян до старих танкерів та збільшити тіньовий флот, що перевозить російську нафту.

Разом з цим зростання світових цін на нафту, яке почалося після обмеження видобутку країнами ОПЕК+ та посилилося після конфлікту в секторі Газа негативно впливає на передвиборчі настрої в США та викликає значне занепокоєння адміністрації президента Байдена.

Нагадаємо, німецьке видання Süddeutsche Zeitung повідомило, що у головному митному управлінні Німеччини на початку вересня було видано директиву митним органам Берліна та Франкфурта-на-Одері щодо "беззатримкового" пропуску нафти для Rosneft Deutschland. Ця директива фактично дозволила німецькому підрозділу "Роснєфті" імпортувати сиру нафту без додаткової перевірки на предмет можливого ухилення від санкцій.