Словакия против включения ядерного топлива в антироссийские санкции ЕС

Словакия не поддерживает включение ядерного топлива в 12 пакет санкций Европейского Союза против России. Об этом заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар, передает TASR.

"Красная линия для нас состоит в том, что санкции не должны включать ядерное топливо, потому что [словацкие] атомные электростанции еще не были достаточно трансформированы, чтобы иметь возможность работать на альтернативном топливе (т.е. на топливе не из России – TASR)", – высказался чиновник.

По его словам, ЕС четко прислушался к Словакии в этом вопросе.

При этом Бланар сказал, что Россию не остановила политика санкций, и ограничения больше повлияли на бизнес в Евросоюзе, в частности на словацкий.

Также он рассказал, что словацкая правящая партия Smer поддерживает финансовую помощь Украине, но при определенных условиях: поддержка должна быть направлена на то, на что она предназначена, и деньги не должны исчезать.

12-й пакет санкций: содержание ограничений

На днях в Евросоюзе представили 12-й пакет санкций против России. По официальным данным, он предусматривает ограничения против более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.

Как писало Bloomberg, следующий пакет санкций ЕС против Украины будет содержать, в частности, запрет экспорт станков и деталей, которые Россия использует для изготовления оружия.

Также речь будет идти о запрете на импорт алмазов из РФ и экспорт химикатов, литиевых батарей, термостатов, двигателей и сервоприводов для беспилотников в страну-агрессора.

Ожидается, что благодаря этому бюджет России недополучит около 5 млрд.евро.

Основная цель этих санкций состоит в дальнейшем подавлении способности Кремля обходить существующие ограничения, кормить свою военную машину, а также сокращению источников доходов РФ.