Словаччина проти включення ядерного палива до антиросійських санкцій ЄС

Словаччина не підтримує включення ядерного палива в 12-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Словаччини Юрай Бланар, передає TASR.

"Червона лінія для нас полягає в тому, що санкції не повинні включати ядерне паливо, тому що [словацькі] атомні електростанції ще не були достатньо трансформовані, щоб мати можливість працювати на альтернативному паливі (тобто на паливі не з Росії, – TASR)", – висловився чиновник.

За його словами, ЄС чітко прислухався до Словаччини в цьому питанні.

При цьому Бланар сказав, що Росію не зупинила політика санкцій, й обмеження більше вплинули на бізнес у Євросоюзі, зокрема на словацький.

Також він розповів, що словацька правляча партія Smer підтримує фінансову допомогу Україні, але за певних умов: підтримка має спрямовуватися на те, на що вона призначена, і гроші не повинні зникати.

12-й пакет санкцій: зміст обмежень

Днями в Євросоюзі представили 12-й пакет санкцій проти Росії. За офіційними даними, він передбачає обмеження проти ще понад 120 фізичних та юридичних осіб, нові заборони на імпорт та експорт, а також заходи з посилення стелі ціни на нафту.

Як писало Bloomberg, наступний пакет санкцій ЄС проти України міститиме, серед іншого, заброну на експорт верстатів і деталей, які Росія використовує для виготовлення зброї.

Також ітиметься про заборону на імпорт алмазів із РФ та експорт хімікатів, літієвих батарей, термостатів, двигунів та сервоприводів для безпілотників до країни-агресорки.

Очікується, що завдяки цьому бюджет Росії недоотримає близько 5 млрд євро.

Основна мета цих санкцій полягає в подальшому придушенні здатності Кремля обходити існуючі обмеження годувати свою військову машину, а також скороченню джерела доходів РФ.