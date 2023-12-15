Переговоры о вступлении Украины в ЕС: в Кабмине рассказали о дальнейших шагах и прокомментировали позицию Орбана

Европейский Союз начнет официальные переговоры с Украиной о ее членстве в ЕС уже в понедельник, 18 декабря. Решение Европейского совета относительно начала переговоров с Украиной о вступлении в ЕС является "чистым" и не содержит никаких дополнительных условий.

Об этом заявила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, пишет Укринформ.

Решение о начале переговоров с Украиной не содержит никаких условий

"На самом деле мы даже не ожидали, что решение будет настолько "чистым", потому что то предложение относительно решения, которое было представлено президентом Евросовета Шарлем Мишелем по усмотрению лидеров, полностью в таком виде и было принято - то есть решение об открытии переговоров о членстве для Украины и Молдовы. Точка. Без каких-либо условностей", - отметила Стефанишина.

Она добавила, что переход к следующей процедуре состоится, когда будет дана окончательная оценка выполнения Украиной всех семи шагов, это запланировано на март.

По словам вице-премьера, "это - решение, в которое не верила сама Европа".

"Сама Европа не верила, что они способны на такое лидерство, но действительно это был такой момент, когда нужно было защитить ценности, и все 26 лидеров ЕС стали как один в защиту сильной Европы, в которую двигаемся мы", - подчеркнула Стефанишина.

Когда начнутся переговоры

18 декабря Стефанишина начнет переговоры с представителями Еврокомиссии по поводу следующих шагов после принятия решения о начале переговоров с Украиной о вступлении в ЕС.

"Хочу вас заверить, что буквально через 15 минут после принятия решения у меня был звонок из Европейской комиссии. Уже в понедельник, 18 декабря, мы будем проводить переговоры по поводу следующих шагов", - заявила она.

Она добавила, что теперь стороны будут учитывать "геополитическую шахматную доску" и, исходя из этого, определять сроки.

"Самое важное и окончательное геополитическое решение принято - начать переговоры с Украиной и Молдовой. А дальше они будут продолжаться столько, сколько потребуется, чтобы все наши интересы были учтены", - сказала Стефанишина.

Орбан оставил чат

Комментируя позицию премьер-министра Венгрии, который вышел из зала во время принятия решения, а затем написал в соцсети, что считает решение Евросовета "неправильным", Стефанишин отметила, что в украинской команде это звучало как "Виктор Орбан покинул чат".

"Для нас важно, что это решение есть, и премьер-министр Орбан четко отдает себе отчет, что это решение принято. Дальше каждый будет вести коммуникацию, исходя из своих внутренних аудиторий, а нам свое делать – нам надо двигаться в ЕС, и сегодня мы получили такую возможность и "зеленый свет", - подчеркнула вице-премьер.

Напомним, Европейский совет 14 декабря принял решение начать переговоры с Украиной и Молдовой о вступлении в Евросоюз, а также предоставил статус кандидата в ЕС Грузии.

Украина и Молдова приобрели статус кандидатов в ЕС 23 июня этого года. При этом Грузии в предоставлении такого статуса тогда было отказано. Все три страны подали заявки после российского вторжения в Украину: сама Украина – уже 28 февраля, а Молдова и Грузия – 3 марта.