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Политическое решение, не имеющее ничего общего с реальностью: Фицо о начале переговоров о членстве Украины в ЕС
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину неготовой к членству в Евросоюзе, но не будет блокировать начало переговоров по вступлению.
Об этом сообщают словацкие СМИ.
"Мы не будем препятствовать решению Евросоюза начать переговоры с Украиной. Это политическое решение, оно не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к открытию переговоров", – заявил Фицо, выступая перед членами парламента Словакии.
Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в Евросоюз, которые состоятся на саммите 14-15 декабря.Подписывайтесь на Youtube-канал delo.ua
Также в правительстве Словакии заявляли, что перестанут оказывать Украине военную помощь, а ограничится исключительно гуманитарной поддержкой.
Это было частью предвыборной кампании Роберта Фицо, благодаря чему он одержал победу на парламентских выборах и стал премьер-министром.
Переговоры о вступлении в ЕС: проблемы для Украины
В ноябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому совету рекомендуют начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.
Эти и другие вопросы будут обсуждаться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря. Также речь пойдет о предоставлении Украине помощи на 50 млрд евро в течение четырех лет.
Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения средств . А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.
Что касается вступления Украины в ЕС, то Орбан предложил Евросоюзу отложить вопрос членства на 5-10 лет, а пока заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве.