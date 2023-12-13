Политическое решение, не имеющее ничего общего с реальностью: Фицо о начале переговоров о членстве Украины в ЕС

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что считает Украину неготовой к членству в Евросоюзе, но не будет блокировать начало переговоров по вступлению.

Об этом сообщают словацкие СМИ.

"Мы не будем препятствовать решению Евросоюза начать переговоры с Украиной. Это политическое решение, оно не имеет ничего общего с реальностью. Украина совершенно не готова к открытию переговоров", – заявил Фицо, выступая перед членами парламента Словакии.

Ранее министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар заявил, что Братислава готова поддержать решение об открытии с Украиной переговоров о вступлении в Евросоюз, которые состоятся на саммите 14-15 декабря.

Также в правительстве Словакии заявляли, что перестанут оказывать Украине военную помощь, а ограничится исключительно гуманитарной поддержкой.

Это было частью предвыборной кампании Роберта Фицо, благодаря чему он одержал победу на парламентских выборах и стал премьер-министром.

Переговоры о вступлении в ЕС: проблемы для Украины

В ноябре президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что Европейскому совету рекомендуют начать процесс переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на саммите лидеров ЕС, который состоится 14-15 декабря. Также речь пойдет о предоставлении Украине помощи на 50 млрд евро в течение четырех лет.

Но Reuters писало, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против выделения средств . А его словацкий коллега Роберт Фицо сослался на коррупцию, выражая оговорки о новой финансовой поддержке Киева.

Что касается вступления Украины в ЕС, то Орбан предложил Евросоюзу отложить вопрос членства на 5-10 лет, а пока заключить с Киевом договор о стратегическом партнерстве.