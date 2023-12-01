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"Согласия не будет": Орбан предлагает отложить вопрос вступления Украины в ЕС на 5-10 лет
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что переговоры о вступлении Украины в ЕС не отвечают интересам Венгрии. Поэтому он предложил Евросоюзу отложить вопрос о членстве Украины на 5-10 лет, а пока заключить с ней договор о стратегическом партнерстве.
Об этом он сказал в интервью радио Kossuth, пишет Index.
"Есть много вопросов, на которые мы не знаем ответов: Украина находится в состоянии войны и ее правовая система работает иначе, чем в мирной стране", - заявил Орбан.
Он добавил, что сейчас невозможно узнать численность населения Украины.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Также невозможно предсказать, сколько денег придется потратить на развитие Украины и откуда эти деньги брать.
По мнению одиозного политика, Европейский Союз должен сначала установить стратегическое партнерство с Украиной, но это произойдет только через много лет.
"Мы дали украинцам сто миллиардов евро, но если бы мы использовали их на развитие Европы, экономика была бы в лучшем состоянии. Цены на коммунальные услуги сейчас выросли, безработица повыше", - подчеркнул Орбан.
Также премьер-министр Венгрии предложил даже не выносить вопрос о вступлении Украины в Евросоюз на повестку саммита в декабре.
"Предварительно понятно, что согласия среди стран не будет", - заявил Орбан.
По его словам, сейчас переговоры о вступлении Украины в ЕС "не отвечают интересам Венгрии".
Орбан предлагает Евросоюзу заключить договор о стратегическом партнерстве с Украиной, а о "разговоре о вступлении" вернуться через 5-10 лет.
Орбан требует пересмотреть политику ЕС по Украине
Одиозный премьер-министр Венгрии Виктор Орбан грозится сорвать декабрьский саммит лидеров Европейского Союза, на котором планируется обсудить дальнейшую финансовую помощь Киеву и вопрос о начале переговоров по вступлению Украины в ЕС.
Недавно Орбан, заявил, что считает ошибкой открытие переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз, пока она к этому не готова.
По словам венгерского премьера, "Украина сейчас находится на расстоянии световых лет от Европейского Союза".
Орбан заявил о "трудных вопросах", на которые следует ответить, прежде чем начать переговоры о вступлении Украины в Евросоюз .
Орбан также возмущен тем, что Европа должна продолжать поддерживать Украину в то время, когда Соединенные Штаты, предоставившие основную часть военной помощи Киеву, почти прекратили финансирование. из-за тупиковой ситуации в Конгрессе.
Также Венгрия блокирует 12 пакет санкций против России за ведение войны, предусматривающий ограничение против еще более 120 физических и юридических лиц, новые запреты на импорт и экспорт, а также меры по усилению потолка цены на нефть.