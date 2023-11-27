Коли в США проголосують за виділення фінансової допомоги Україні та Ізраїлю

Лідер більшості в сенаті США демократ Чак Шумер планує провести голосування щодо запиту президента Джо Байдена про надання мільярдної допомоги Україні та Ізраїлю вже наступного тижня, 4 грудня.

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Про це повідомляє Politico.

Лідер більшості в Сенаті США визначив дату голосування

Зазначається, що республіканці в Сенаті прагнуть внести зміни в політику безпеки кордонів як частину будь-якого законопроєкту про додаткові витрати.

Шумер звинуватив цю вимогу щодо кордону як "найбільшу затримку" у виділенні нових коштів на оборону України від Росії та війну Ізраїлю з ХАМАСом.

"Це призвело до того, що десятиліттями заангажоване, гіперпартійне питання стало пріоритетом двопартійної більшості", - підкреслив Шумер.

Він зауважив, що демократи "готові працювати над рішеннями щодо імміграції на основі здорового глузду", але попередив, що якщо Республіканська партія займе занадто жорстку позицію, це може "поставити під загрозу весь" додатковий законопроєкт.

Шумер закликав демократів більше взаємодіяти з республіканцями, щоб спробувати укласти угоду.

Зазначається, що 60 голосів за надання Україні ще десятків мільярдів доларів цілком ймовірно зібрати, але республіканці попередили, що не зроблять цього без угоди щодо кордону, оскільки вважають, що спікер Майк Джонсон не підтримає законопроєкт, який не містить положень про безпеку кордону.

"Ніщо не зробить автократів на кшталт Путіна чи Сі зараз щасливішими, ніж побачити, як Сполучені Штати коливаються в нашій підтримці українського народу та його військових. Йдеться не лише про українську чи трансатлантичну безпеку, але й про американську безпеку, тому що безконтрольний Путін - це знахабнілий Путін", - наголосив Шумер.

Шумер також повідомив, що найближчими днями відбудеться брифінг усіх сенаторів щодо України.

Допомогу Україні та Ізраїлю навряд ухвалять до кінця року

Сполученим Штатам до кінця 2023 року буде важко вжити нових заходів щодо надання допомоги Україні та Ізраїлю, тоді як у Конгресі зберігаються розбіжності щодо запропонованих змін щодо охорони південного американського кордону.

Про це заявив голова комітету з розвідки Палати представників США Майк Тернер, пише Bloomberg.

"Конгрес вимагає зміни законів для того, щоб кордон повернувся в колишній стан", - заявив політик.

За словами Тернера, це може включати обмеження на в'їзд через кордон із Мексикою осіб, які шукають притулку.

Як пише Bloomberg, республіканці у Конгресі США прагнуть пов'язати схвалення іноземної військової допомоги з посиленням прикордонної політики після того, як президент Джо Байден підписав тимчасовий законопроект, який продовжує фінансування уряду США до початку наступного року.

"Я думаю, що буде дуже важко досягти цього до кінця року, і зараз перешкодою є політика Білого дому щодо південного кордону", - сказав Тернер.

Наголошується, що цього тижня Конгрес повертається до роботи, на порядку денному - ухвалення законів про Ізраїль та Україну. Подальші ускладнення ставлять під питання, чи Вашингтон продовжуватиме надавати своїм союзникам ресурси та озброєння.

Коли планують розглянути допомогу Україні

Як писав Bloomberg, нова фінансова допомога Україні від США відкладається до середини грудня, а можливо й ще на довший строк. Це ставить під сумнів здатність Вашингтона передавати зброю, яка є життєво важливою для Києва.

Як повідомляє NBC News із посиланням на джерела, лідери Конгресу США сподіваються ухвалити надання допомоги Україні та Ізраїлю, а також покращення американської імміграційної системи до кінця року.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.