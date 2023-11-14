У Байдена визнали складнощі з наданням допомоги Україні

Небажання Палати представників США затвердити запит адміністрації президента США Джо Байдена щодо підтримки України ускладнює надання допомоги Києву.

Про це заявив радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван, передає "Укрінформ".

"Адміністрація Байдена надіслала запит щодо виділення фінансів у питаннях Ізраїлю, Україні, Індо-Тихоокеанського регіону. Ми детально описали все, що нам потрібно, в тому числі для України, і нам це потрібно досі, нам це потрібно якомога скоріше", - зазначив Салліван.

За його словами, уряд активно працює з республіканцями і демократами в обох палатах американського Конгресу, щоби забезпечити підтримку цієї ініціативи.

"Я щодня особисто розмовляю телефоном із законодавцями - як із демократами, так і республіканцями – щоби довести аргументи", - наголосив Салліван.

Коментуючи ситуацію з підтримкою України, він підкреслив, що без затвердження нового масштабного пакету в Конгресі можливості США зменшуються з кожним тижнем.

"Це вже впливає на нашу здатність дати Україні все, що їй потрібно. І цей ефект з часом лише посилюватиметься", - зауважив Салліван.

Він переконаний, що в обох палатах зберігається потужна більшість для того, щоби ухвалити запит президента США.

Як наголосив Салліван, "національні інтереси Сполучених Штатів зазнають серйозної шкоди, якщо США не зможуть забезпечити стабільне фінансування для Ізраїлю та України.

Допомога Україні від США

Президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році пропонується виділити Ізраїлю. Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Але спікер Конгресу Майка Джонсона вирішив окремо голосувати рішення про допомогу Україні та Ізраїлю, а не одним, як пропонувала адміністрація президента США Джо Байдена, та "компенсувати" ухвалення цих рішень поступками вимогам низки республіканців.

Після цього Білий дім оприлюднив заяву, у якій наголосив, що питання національної безпеки, зокрема допомога США Україні та Ізраїлю, не мають бути предметом політичних розмінів у Конгресі.

У заяві наголошується, що "існує тверда двопартійна згода", що допомога Україні у захисті її суверенітету від агресії Росії та допомога Ізраїлю відповідають прямим інтересам національної безпеки США.

Наразі Сполучені Штати практично вичерпали майже всі кошти, які були виділені для військової допомоги Україні у війні проти Росії. Залишилося лише 4% або 1,1 мільярда доларів.

Як заявили у Білому домі, США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки.