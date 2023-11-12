Джонсон представив новий тимчасовий бюджет США без допомоги Україні

11 листопада, спікер Палати представників від республіканців Майк Джонсон висунув пропозицію перед конгресменами щодо розгляду двох тимчасових бюджетних резолюцій, з метою уникнення парламентської блокади уряду, але законопроєкти Джонсона не передбачають фінансування України.

Про це повідомляє The Hill.

За словами Джонсона, відокремлення резолюції від обговорень стосовно додаткового фінансування дозволить краще підтримувати фінансову відповідальність, надавати допомогу Україні та вносити важливі зміни на південному кордоні.

Він додає, що фінансування України слід розглядати незалежно від іншої іноземної допомоги.

У законопроект також не входить будь-яка допомога Ізраїлю, яка не має чіткого шляху до остаточного схвалення в Конгресі.

У своїй заяві Джонсон висловив думку, що двоетапна безперервна резолюція яку він пропонує, є важливим законопроектом. Він стверджує, що цей закон допоможе республіканцям у Палаті представників краще підтримувати консервативні ідеї.

Джонсон вказав, що цей закон припинить абсурдну традицію святкових "омнібусів", пов'язаних із масивними бюджетними рахунками, які представляють безпосередньо перед різдвяними канікулами.

Республіканці проти допомоги Україні

The Wall Street Journal писало, що в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Гарсіа та його колеги надіслали листа Байдену, висунувши низку умов щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема, вони хочуть отримати "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".

В той же час, спікер Палати представників Майк Джонсон у розмові з республіканцями в Сенаті заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але окремо від Ізраїлю. Він наголошує, що для створення окремого документу потрібно багато часу.