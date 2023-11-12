Джонсон представил новый временный бюджет США без помощи Украине

11 ноября, спикер Палаты представителей от республиканцев Майк Джонсон выдвинул предложение перед конгрессменами по рассмотрению двух временных бюджетных резолюций во избежание парламентской блокады правительства, но законопроекты Джонсона не предусматривают финансирование Украины.

Об этом сообщает The Hill.

По словам Джонсона, отделение резолюции от обсуждений по дополнительному финансированию позволит лучше поддерживать финансовую ответственность, оказывать помощь Украине и вносить важные изменения на южной границе.

Он добавляет, что финансирование Украины следует рассматривать вне зависимости от другой иностранной помощи.

В законопроект также не входит какая-либо помощь Израилю, не имеющая четкого пути к окончательному одобрению в Конгрессе.

В своем заявлении Джонсон высказал мнение, что двухэтапная непрерывная резолюция, которую он предлагает, является важным законопроектом. Он утверждает, что этот закон поможет республиканцам в Палате представителей лучше поддерживать консервативные идеи.

Джонсон указал, что этот закон прекратит абсурдную традицию праздничных "омнибусов", связанных с массивными бюджетными счетами, представляющими непосредственно перед рождественскими каникулами.

Республиканцы против помощи Украине

The Wall Street Journal писало, что в Конгресс существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству.

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсиа и его коллеги направили письмо Байдену, в котором выдвинули ряд условий для дальнейшей помощи Украине. В частности, они хотят получить "фактическую стратегию победы", в которой будет ясное представление о том, как Украина победит и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".

В то же время спикер Палаты представителей Майк Джонсон в разговоре с республиканцами в Сенате заявил, что поддерживает оказание помощи Украине, но отдельно от Израиля. Он отмечает, что для создания отдельного документа требуется много времени.