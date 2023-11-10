США продолжат оказывать помощь Украине, но меньшими пакетами, – Пентагон

США продолжат выделять пакеты оборонной помощи Украине в рамках президентских полномочий (PDA), однако объемы будут меньше. Об этом заявила заместитель представителя министерства обороны США Сабрина Сингх, передает "Укринформ".

"Мы продолжим передавать пакеты, они просто становятся меньше. Поэтому мы очень просим Конгресс принять запрос с дополнительными ассигнованиями, который послал президент, чтобы мы могли в дальнейшем удовлетворять потребности Украины на поле боя", – высказалась чиновница.

По ее словам, Штаты использовали более 95% из общей суммы в 62,3 млрд долларов, выделенных в поддержку Украины с начала полномасштабного вторжения РФ. Администрация президента США Джо Байдена уже использовала все фонды Инициативы содействия безопасности Украине (USAI) и имеет в резерве еще около 1 млрд долларов на пакеты PDA.

Сингх отметила, что Украина полагается на поддержку других стран.

"В прошлом месяце у нас была встреча контактной группы (в формате "Рамштайн", – ред.), в середине ноября будет еще одно заседание контактной группы по вопросам обороны Украины. Союзники и партнеры продолжают поддерживать Украину, мы продолжаем поддерживать Украину тем, что ей нужно в борьбе", – добавила она.

Помощь от США: запрос Байдена

Недавно президент США Джо Байден подал в Конгресс запрос касательно, в частности, финансирования помощи Украине и Израилю и укрепления безопасности американских границ. В общей сложности речь идет о 106 млрд долларов.

Около 14,3 млрд долларов в 2024 финансовом году предложено выделить Израилю. Значительная часть этих денег будет направлена на поддержку систем противовоздушной и противоракетной обороны страны и другие закупки оружия.

Также Байден хочет получить более 9 млрд долларов на гуманитарную помощь, в том числе для Израиля и Газы, где население сталкивается с гуманитарным кризисом.

Что касается Украины, то для нее президент США предложил выделить 61,4 млрд долларов. Запрос включает в себя пополнение военного оборудования страны, оказание помощи в сфере экономики и безопасности и поддержку беженцев в Штатах.

Республиканцы против помощи Украине

The Wall Street Journal писало, что в Конгрессе существует широкая двухпартийная поддержка помощи для Израиля. Но часть республиканцев скептически относятся к новому финансированию для Украины, а другие предпочли бы финансировать оружие вместо гуманитарной или прямой экономической помощи украинскому правительству. Кроме того, некоторые республиканцы хотят, чтобы помощь в Израиле была отделена от помощи Украине.

Конгрессмен от Республиканской партии Майк Гарсиа и его коллеги направили письмо Байдену, в котором выдвинули ряд условий для дальнейшей помощи Украине. В частности, они хотят получить "фактическую стратегию победы", в которой будет ясное представление о том, как Украина победит и сколько времени это займет, для "понимания конечной цели".

В итоге Палата представителей СШАприняла законопроект республиканцево предоставлении помощи Израилю в размере 14,3 млрд долларов без средств для Украины.

Еще до этого решения координатор Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Байден наложит вето на законопроект с помощью только Израилю.