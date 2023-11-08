США назначили в Украине советника по инфраструктуре: чем он будет заниматься

Соединенные Штаты Америки 8 ноября объявили о назначении нового советника по инфраструктуре в Украине. Им стал Роберт Маринер. Он будет находиться в Киеве и будет оказывать техническую помощь в реализации инфраструктурных проектов.

Об этом сообщил министр инфраструктуры США Питер Буттиджедж.

По его словам, с начала полномасштабной войны Мининфраструктуры США поддерживали тесный контакт со своими украинскими коллегами по поводу влияния российской агрессии на глобальные цепочки поставок, в том числе портовую и железнодорожную инфраструктуру.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Это один из бесчисленных способов, по которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром", - написал Буттиджедж.

Как сообщили в Министерстве транспорта США, Маринер ранее работал советником по транспорту посольства США в Кабуле и Афганистане, а также выполнял подобные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане.

Президент Владимир Зеленский во время встречи с Бутиджеджем, прибывшим в Киев с необъявленным визитом, рассказал, что США заинтересованы в развитии сети железнодорожного транспорта Украины и имеют значительный потенциал для предоставления Украине соответствующей помощи.

Во время разговора главное внимание было уделено координации совместных действий по восстановлению инфраструктуры Украины и развитию транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки.

Напомним, вчера Украина вместе с Всемирным банком, Европейской комиссией, ООН и другими партнерами начала совместную работу над третьей быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3). Она будет отражать последствия от российского вторжения с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 года.