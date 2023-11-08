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США назначили в Украине советника по инфраструктуре: чем он будет заниматься
Соединенные Штаты Америки 8 ноября объявили о назначении нового советника по инфраструктуре в Украине. Им стал Роберт Маринер. Он будет находиться в Киеве и будет оказывать техническую помощь в реализации инфраструктурных проектов.
Об этом сообщил министр инфраструктуры США Питер Буттиджедж.
По его словам, с начала полномасштабной войны Мининфраструктуры США поддерживали тесный контакт со своими украинскими коллегами по поводу влияния российской агрессии на глобальные цепочки поставок, в том числе портовую и железнодорожную инфраструктуру.
"Это один из бесчисленных способов, по которым США продолжают поддерживать народ Украины на долгосрочной перспективе и обеспечивать его связь с миром", - написал Буттиджедж.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Как сообщили в Министерстве транспорта США, Маринер ранее работал советником по транспорту посольства США в Кабуле и Афганистане, а также выполнял подобные консультативные функции в посольствах США в Ираке и Афганистане.
Президент Владимир Зеленский во время встречи с Бутиджеджем, прибывшим в Киев с необъявленным визитом, рассказал, что США заинтересованы в развитии сети железнодорожного транспорта Украины и имеют значительный потенциал для предоставления Украине соответствующей помощи.
Во время разговора главное внимание было уделено координации совместных действий по восстановлению инфраструктуры Украины и развитию транспортных возможностей для экспорта украинских товаров на международные рынки.
Напомним, вчера Украина вместе с Всемирным банком, Европейской комиссией, ООН и другими партнерами начала совместную работу над третьей быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3). Она будет отражать последствия от российского вторжения с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 года.