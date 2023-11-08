США призначили в Україні радника з питань інфраструктури: чим він займатиметься

Сполучені Штати Америки 8 листопада оголосили про призначення нового радника з питань інфраструктури в Україні. Ним став Роберт Марінер. Він перебуватиме у Києві й надаватиме технічну допомогу у реалізації інфраструктурних проєктів.

Про це повідомив міністр інфраструктури США Пітер Буттіджедж.

За його словами, з початку повномасштабної війни Мінінфраструктури США підтримували тісний контакт зі своїми українськими колегами щодо впливу російської агресії на глобальні ланцюжки поставок, зокрема портову та залізничну інфраструктуру.

From the time Russia launched its full-scale invasion, I’ve kept close contact with my Ukrainian counterpart about impacts to global supply chains, particularly port and rail infrastructure. Today, I’m in Kyiv to deliver on a top ask to place an infrastructure advisor here. — Secretary Pete Buttigieg (@SecretaryPete) November 8, 2023

"Це один із незліченних способів, якими США продовжують підтримувати народ України на довгостроковій перспективі та забезпечувати його зв’язок зі світом", - написав Буттіджедж.

Як повідомили в Міністерстві транспорту США, Марінер раніше працював радником з питань транспорту посольства США в Кабулі та Афганістані, а також виконував подібні консультативні функції в посольствах США в Іраку та Афганістані.

Президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Буттіджеджом, який прибув до Києва з неоголошеним візитом розповів, що США зацікавлені в розвитку мережі залізничного транспорту України і мають значний потенціал для надання Україні відповідної допомоги.

Під час розмови, головну увагу було приділено координації спільних дій щодо відновлення інфраструктури України та розвитку транспортних можливостей для експорту українських товарів на міжнародні ринки.

Нагадаємо, вчора Україна разом із Світовим банком, Європейською комісією, ООН та іншими партнерами розпочала спільну роботу над третьою швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3). Вона відображатиме наслідки від російського вторгнення з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.