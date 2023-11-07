В Україні розпочали роботу над оцінкою потреб на відновлення по протоколу RDNA3

Україна разом із Світовим банком, Європейською комісією, ООН та іншими партнерами розпочала спільну роботу над третьою швидкою оцінкою завданої шкоди та потреб на відновлення (RDNA3). Вона відображатиме наслідки від російського вторгнення з 24 лютого 2022 року по 31 грудня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Як розповів міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков, завдяки попередній оцінці RDNA в Україні змогли побудувати певну структуру та розпочали реалізацію проектів швидкого відновлення в пріоритетних сферах на 2023 рік, а також створили основу для подальшого планування відновлення України в середньостроковій перспективі.

Голова представництва Світового банку в Україні Геворг Саркісян, повідомив, що план підготовки третього щорічного звіту RDNA має бути готовий в лютому 2024 року. Основний акцент цього документа буде зосереджений на оцінці руйнувань та потреб України у відновленні, які виникли за рік з моменту публікації попереднього звіту в лютому 2023 року.

У 2024 році планується акцентувати увагу на проектах, спрямованих на економічне відновлення та створення робочих місць, а даний звіт допоможе чітко визначити потреби у відновленні та координувати фінансову допомогу, додав Курбаков.

За його словами, RDNA3 включатиме:

загальний рівень завданої шкоди на 1 січня 2024 року,

вартість відновлення на основі принципу "build-back-better",

узгоджені пріоритетні напрямки відновлення на 2024 рік та на середньострокову перспективу до 2027 року,

реформи для залучення приватного сектору.

Курбаков зауважив, що RDNA3 також міститиме відповідні завдання від багатосторонньої координаційної платформи донорів для України та Плану України (Ukraine Plan).

У цілому, RDNA3 є ключовим інструментом для забезпечення системного та координованого підходу до відновлення України після конфлікту, забезпечуючи максимальну ефективність використання ресурсів та міжнародної підтримки.

Додамо, що RDNA3 відповідає визнаній на міжнародному рівні методології, в якій також будуть викладені інвестиційні пріоритети Уряду з відновлення та реконструкції на 2024 рік.

Нагадаємо, що влітку, під час зустрічі прем’єр-міністра Дениса Шмигаля з представниками Світового банку було обговорено підготовку до оновленої оцінки потреб України на відновлення (RDNA3), яка, зокрема, включатиме збитки, спричинені підривом Росією Каховської ГЕС. Шмигаль додав, що Група Світового банку планує мобілізувати більше 8 млрд доларів для нових програм в Україні.