В Украине начали работу над оценкой потребностей в восстановлении по протоколу RDNA3

Украина вместе с Всемирным банком, Европейской комиссией, ООН и другими партнерами начала совместную работу над третьей быстрой оценкой причиненного ущерба и потребностей восстановления (RDNA3). Она будет отражать последствия от российского вторжения с 24 февраля 2022 по 31 декабря 2023 года.

Об этом сообщает Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Как рассказал министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, благодаря предварительной оценке RDNA в Украине смогли построить определенную структуру и приступили к реализации проектов быстрого восстановления в приоритетных сферах на 2023 год, а также создали основу для дальнейшего планирования восстановления Украины в среднесрочной перспективе.

Глава представительства Всемирного банка в Украине Геворг Саркисян сообщил, что план подготовки третьего ежегодного отчета RDNA должен быть готов в феврале 2024 года. Основной акцент этого документа будет сосредоточен на оценке разрушений и потребностей Украины в восстановлении, возникших через год с момента публикации предварительного отчета в феврале 2023 года.

В 2024 году планируется акцентировать внимание на проектах, направленных на экономическое восстановление и создание рабочих мест, а этот отчет поможет четко определить потребности в восстановлении и координировать финансовую помощь, добавил Курбаков.

По его словам, RDNA3 будет включать:

общий уровень причиненного ущерба на 1 января 2024 года,

стоимость восстановления на основе принципа "build-back-better",

согласованы приоритетные направления восстановления на 2024 год и на среднесрочную перспективу до 2027 года,

реформы для привлечения частного сектора

Курбаков отметил, что RDNA3 также будет содержать соответствующие задачи многосторонней координационной платформы доноров для Украины и Плана Украины (Ukraine Plan).

В целом RDNA3 является ключевым инструментом для обеспечения системного и координированного подхода к восстановлению Украины после конфликта, обеспечивая максимальную эффективность использования ресурсов и международной поддержки.

Добавим, что RDNA3 соответствует признанной на международном уровне методологии, в которой будут изложены инвестиционные приоритеты Правительства по восстановлению и реконструкции на 2024 год.

Напомним, что летом, во время встречи премьер-министра Дениса Шмыгаля с представителями Всемирного банка была обсуждена подготовка к обновленной оценке потребностей Украины на восстановление (RDNA3), которая, в частности, будет включать ущерб, нанесенный подрывом Россией Каховской ГЭС. Шмигаль добавил, что Группа Всемирного банка планирует мобилизовать более 8 млрд. долларов для новых программ в Украине.