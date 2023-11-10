США продовжать надавати допомогу Україні, але меншими пакетами, – Пентагон

США продовжать виділяти пакети оборонної допомоги Україні у межах президентських повноважень (PDA), однак обсяги будуть меншими. Про це заявила заступниця речника міністерства оборони США Сабріна Сінгх, передає "Укрінформ".

"Ми продовжимо передавати пакети, вони просто стають меншими. Тож ми дуже просимо Конгрес ухвалити запит із додатковими асигнуваннями, який надіслав президент, аби ми могли надалі задовольняти потреби України на полі бою", – висловилася чиновниця.

За її словами, Штати використали понад 95% із загальної суми в 62,3 млрд доларів, які були виділені на підтримку України від початку повномасштабного вторгнення РФ. Адміністрація президента США Джо Байдена вже використала всі фонди Ініціативи сприяння безпеці Україні (USAI) та має в резерві ще близько 1 млрд доларів на пакети PDA.

Сінгх зауважила, що Україна покладається на підтримку інших країн.

"Минулого місяця ми мали зустріч контактної групи (у форматі "Рамштайн", – ред.), у середині листопада буде ще одне засідання контактної групи з питань оборони України. Союзники й партнери продовжують підтримувати Україну, ми продовжуємо підтримувати Україну тим, що їй потрібно в боротьбі", – додала вона.

Допомога від США: запит Байдена

Нещодавно президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Республіканці проти допомоги Україні

The Wall Street Journal писало, що в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Гарсіа та його колеги надіслали листа Байдену, висунувши низку умов щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема, вони хочуть отримати "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".

Врешті Палата представників США ухвалила законопроєкт республіканців щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для України.

Ще цього рішення координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявляв, що Байден накладе вето на законопроєкт із допомогою тільки Ізраїлю.