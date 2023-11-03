США виділили Україні боєприпасів ще на $125 мільйонів та закуплять засобів ППО на $300 мільйонів

США оголосили про надання для України анонсованого нового пакету допомоги для задоволення критично важливих потреб у сфері безпеки на загальну суму 425 мільйонів доларів. Про це йдеться у повідомленні американського Міністерства оборони.

Зокрема, він включає виділення озброєння з наявних запасів Пентагону на суму до 125 мільйонів доларів для задоволення невідкладних бойових потреб України.

Так, будуть передані додаткові боєприпаси для зенітно-ракетних систем NASAMS та реактивних систем залпового вогню HIMARS, артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм, протитанкові ракети TOW, протитанкові комплекси Javelin та AT-4, понад 3 мільйони патронів до стрілецької зброї та гранат.

Також Україна отримає підривні боєприпаси для розчищення перешкод, протипіхотні міни M18A1 Claymore, 12 вантажівок для перевезення важкого озброєння, неназване спорядження для холодної погоди, запчастини та інше польове спорядження.

Крім цього, ще 300 мільйонів доларів буде виділено з коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення її протиповітряної оборони у довгостроковій перспективі. Йдеться про укладання контрактів на закупівлю у американської промисловості додаткових боєприпасів із лазерним наведенням для боротьби з ударними безпілотниками.

Водночас у Пентагоні наголошують, що з виділенням на ці потреби 300 мільйонів доларів доступні наразі для України кошти в рамках USAI будуть вичерпані.

"Адміністрація продовжує закликати Конгрес виконати свої зобов'язання перед народом України, надавши додаткове фінансування, щоб гарантувати наявність у України всього необхідного для захисту від жорстокої війни з Росією", - йдеться у повідомленні.

В американському Міноборони наголошують, що допомога в забезпеченні безпеки України є "розумною інвестицією в національну безпеку" самих США, допомагає запобігти більшому конфлікту в регіоні та стримує потенційну агресію в інших місцях, одночасно зміцнюючи оборонно-промислову базу США та створюючи висококваліфіковані робочі місця для американців.