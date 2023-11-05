Зеленський закликав Конгрес США підтримати допомогу Україні, бо інакше "ціна буде вищою"

Конгрес США має продовжувати військову допомогу Україні, оскільки в протилежному випадку є ризик нападу Росії на країни НАТО. Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Bloomberg.

"Якщо Росія вб’є всіх нас, вона нападе на країни НАТО, і ви надішлете своїх синів і дочок. І буде – вибачте, але ціна буде вищою", – сказав він, маючи на увазі положення про колективну оборону Альянсу.

За його словами, протидія російській агресії ставить Україну на передову для західної демократії, Європи та "наших спільних цінностей".

У звʼязку з цим Зеленський закликав Конгрес "не втрачати волю, не втрачати сильну позицію і не втрачати свою демократію".

Водночас він відкинув припущення, що зусилля українських військових повернути окуповані території зайшли в глухий кут. Президент підтвердив свою позицію, що будь-які мирні переговори вимагатимуть виведення російських військ із України.

"Так, люди втомилися. Але в цілому наш народ готовий до оборони, як і в перші дні", – додав очільник держави.

Допомога від США: запит Байдена

Нещодавно президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Республіканці проти допомоги Україні

The Wall Street Journal писало, що в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Гарсіа та його колеги надіслали листа Байдену, висунувши низку умов щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема, вони хочуть отримати "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".

Врешті Палата представників США ухвалила законопроєкт республіканців щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для України.