Розтягують допомогу. В Білому домі заявили, що починають надавати Україні менші пакети підтримки

США починають надавати Україні менші пакети допомоги, щоб розтягнути можливість підтримки. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, передає CNN.

Як зауважує ЗМІ, таким чином Білий дім чітко дав зрозуміти, що кошти, які Штати мають на військову допомогу Україні, швидко закінчуються. Це повʼязано з тим, що спікер Палати представників Майк Джонсон і Сенат досі перебувають у розбіжностях щодо багатомільярдного запиту президента США Джо Байдена на додаткове фінансування.

"Ми починаємо надавати Україні менші пакети [в рамках президентських повноважень], щоб розтягнути нашу здатність підтримувати Україну якомога довше", – сказала Жан-П’єр.

Допомога від США: запит Байдена

Нещодавно президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

Близько 14,3 млрд доларів у 2024 фінансовому році запропоновано виділити Ізраїлю. Значна частина із цих грошей буде спрямована на підтримку систем протиповітряної та протиракетної оборони країни та інші закупівлі зброї.

Також Байден хоче отримати понад 9 млрд доларів на гуманітарну допомогу, зокрема для Ізраїлю та Гази, де населення стикається з гуманітарною кризою.

Що стосується України, то для неї президент США пропонує виділити 61,4 млрд доларів. Запит включає поповнення військового обладнання країни, надання допомоги в сфері економіки й безпеці й підтримку біженців у Штатах.

Республіканці проти допомоги Україні

The Wall Street Journal писало, що члени Республіканської партії в Сенаті США хочуть змінити запит. За даними видання, в Конгресі існує широка двопартійна підтримка допомоги для Ізраїлю. Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду. Крім того, деякі республіканці хочуть, щоб допомога Ізраїлю була відокремлена від допомоги Україні.

Конгресмен від Республіканської партії Майк Гарсіа та його колеги надіслали листа Байдену, висунувши низку умов щодо подальшої допомоги Україні. Зокрема, вони хочуть отримати "фактичну стратегію перемоги", в якій буде чітке уявлення про те, як Україна переможе і скільки часу це займе, для "розуміння кінцевої мети".

Врешті Палата представників США ухвалила законопроєкт республіканців щодо надання допомоги Ізраїлю в розмірі 14,3 млрд доларів без коштів для України.

Зброя для України: пакет на 425 млн доларів

Попри складноші з отриманням нового фінансування, США продовжують виділення допомоги для України. Зокрема, 3 листопада було оголошено про пакет озброєння на 425 млн доларів.

Із них 125 млн доларів підуть, серед іншого, на:

додаткові боєприпаси для систем NASAMS та HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 та 105 мм;

протитанкові ракети TOW;

протитанкові комплекси Javelin та AT-4;

понад 3 млн патронів стрілецької зброї та гранат.

Ще 300 млн доларів буде виділено з коштів Ініціативи сприяння безпеці України (USAI) для зміцнення її протиповітряної оборони у довгостроковій перспективі. Йдеться про укладання контрактів із американською промисловостю на закупівлю додаткових боєприпасів із лазерним наведенням для боротьби з ударними безпілотниками. Однак із наданням цієї допомоги кошти в рамках USAI вичерпуються.