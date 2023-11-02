Новий спікер Палати представників підтримує виділення допомоги Україні

Спікер Палати представників Майк Джонсон у розмові з республіканцями в Сенаті заявив, що підтримує надання допомоги Україні, але окремо від Ізраїлю. Він наголошує, що для створення окремого документу потрібно багато часу.

Про це пише Politico.

Видання наголошує, що така позиція Джонсона кидає виклик лідеру більшості в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру меншості Мітчу МакКоннеллу, які хочуть об’єднати фінансування безпеки кордону Ізраїлю, України, Тайваню та США та Мексики.

Сенатор Роджер Маршалл зазначив, що якби Джонсон спробував поєднати два пакети допомоги в один і разом допомогу в голосуванні, то "його фракція б збунтувалася".

Джонсон додав, що посилення охорони кордону та фінансування України "нерозривно переплетені". По суті, він розглядає фінансування Ізраїлю як одну дискусію, а переговори щодо України – як цілком окрему.

Новообраний спікер дав сенаторам можливість зрозуміти, що він підтримує нові гроші на захист України від Росії, навіть якщо вони не порівнянні за розміром або масштабом з тим, чого хоче президент Джо Байден.

Проте, наразі невідомо, коли буде прийняте фінансування.

Конгрес планує ухвалити пакет допомоги Ізраїлю без України

Ще в кінці жовтня Джонсон повідомляв, що допомога США Україні та Ізраїлю ухвалюватиметься двома різними законопроєктами, а не одним, як пропонував Білий дім.

За його словами, законопроєкт, який стосується лише Ізраїлю, отримає двопартійну підтримку в Палаті представників і Сенаті США.

Допомога Україні та Ізраїлю

Днями президент США Джо Байден подав до Конгресу запит щодо, зокрема, фінансування допомоги Україні й Ізраїлю та зміцнення безпеки американських кордонів. Загалом ідеться про 106 млрд доларів.

У Білому домі закликають Конгрес США продовжити процес щодо ухвалення допомоги Україні й Ізраїлю, а також фінансування інших важливих потреб.

В той же час, президент США Джо Байден може накласти вето на бюджетний законопроєкт, у якому не буде коштів на допомогу Україні. Він пояснив це тим, що така ініціатива не відповідає національним інтересам США.

Але частина республіканців скептично ставляться до нового фінансування для України, а інші воліли б фінансувати зброю замість гуманітарної чи прямої економічної допомоги українському уряду.