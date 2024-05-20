Агрохолдинг "Астарта" продаватиме свою продукцію під власним брендом

Один з найбільших аграрних холдингів України – "Астарта", планує запуск власної торгової марки для продажу цукру та молочних продуктів у роздрібних мережах.

Про це в інтерв’ю Forbes розповів засновник та СЕО компанії Віктор Іванчик.

Він повідомив, що спочатку на ринку В2С "Астарта" планує продавати цукор, проте це буде невеликий відсоток від виробництва.

"У поточному році – тисячі тонн, в наступних – десятки тисяч тонн", – заявив Іванчик.

При цьому за рік компанія виробляє до 400 000 тонн цукру.

Після цукру, за словами СЕО компанії, на полицях магазинів з’явиться молоко.

"Ми – найбільший промисловий виробник молока в Україні. Торік реалізували 111 000 тонн молока екстраякості", – сказав гендиректор "Астарти", додавши, що для того, щоб продавати молочку під своїм брендом - все є, потрібен тільки час.

Нині виготовлену із сировини "Астарти" молочну продукцію можна купити в супермаркетах під брендами "Люстдорф", Danone, "Яготинське", "Молокія", "Канів", "Галичина".

Видання пише, що компанія планує продавати молоко і цукор власного виробництва в магазинах без посередників, яким останні 30 років постачала сировину.

Про холдинг "Астарта"

"Астарта" – це публічна європейська компанія, заснована у березні 1993 року Віктором Іванчиком. Крім того, це вертикально інтегрований агропромисловий холдинг в Україні, який веде соціально-відповідальний бізнес і виробляє продовольчі товари з орієнтацією на глобальні ринки. Основними напрямками діяльності агрохолдингу є рослинництво, виробництво цукру, тваринництво, переробка сої та біоенергетика.

Зазначимо, що у 2023 році холдинг "Астарта" встановив рекорд за обсягами виробленого цукру. Так, загалом п’ять цукрових заводів "Астарти" у 2023 році переробили 2,7 млн тонн цукрових буряків і виробили з них 377 тис. тонн цукру - цей показник став кращим за обсягами переробленої сировини та виробленого цукру за останні 5 років.

До того ж, у 2023 році "Астарта" збільшила виручку від експорту. Так, цей показник виріс на 17% у порівнянні з 2022 роком і склав 325 млн євро.

Загалом у 2023 році "Астарта" отримала рекордний виторг – 619 млн євро, який на 21% перевищив показник 2022-го.

Крім того, за даними Forbes, компанія продовжує інвестувати в Україні. З 2021 по 2023 рік "Астарта" збільшила вкладення у чотири рази, до майже 1,7 млрд грн. Цьогоріч компанія інвестує у виробництво соєвого протеїнового концентрату, складську логістику, виробництво електрики з біогазу.

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