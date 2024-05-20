Агрохолдинг "Астарта" будет продавать свою продукцию под собственным брендом

Один из самых крупных аграрных холдингов Украины - "Астарта", планирует запуск собственной торговой марки для продажи сахара и молочных продуктов в розничных сетях.

Об этом в интервью Forbes рассказал основатель и СЕО компании Виктор Иванчик.

Он сообщил, что сначала на рынке В2С "Астарта" планирует продавать сахар, однако это будет небольшой процент производства.

"В текущем году – тысячи тонн, в следующих – десятки тысяч тонн", – заявил Иванчик.

При этом за год компания производит до 400 тысяч тонн сахара.

После сахара, по словам СЕО компании, на полках магазинов появится молоко.

"Мы – крупнейший промышленный производитель молока в Украине. В прошлом году реализовали 111 000 тонн молока экстракачества", – сказал гендиректор "Астарты", добавив, что для того, чтобы продавать молочку под своим брендом – все есть, нужно только время.

В настоящее время изготовленную из сырья "Астарты" молочную продукцию можно купить в супермаркетах под брендами "Люстдорф", Danone, "Яготинское", "Молокия", "Канев", "Галичина".

Издание пишет, что компания планирует продавать молоко и сахар собственного производства в магазинах без посредников, которым последние 30 лет поставляло сырье.

О холдинге "Астарта"

"Астарта" – это публичная европейская компания, основанная в марте 1993 года Виктором Иванчиком. Кроме того, это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, ведущий социально-ответственный бизнес и производящий продовольственные товары с ориентацией на глобальные рынки. Основными направлениями деятельности агрохолдинга есть растениеводство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика.

Отметим, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара - этот показатель стал лучшим по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.

К тому же, в 2023 году "Астарта" увеличила выручку от экспорта. Так, этот показатель вырос на 17% по сравнению с 2022 годом и составил 325 млн евро.

Отметим, что в 2023 году "Астарта" получила рекордную выручку - 619 млн евро, которая на 21% превысила показатель 2022-го.

Кроме того, по данным Forbes, компания продолжает инвестировать в Украину. С 2021 по 2023 год "Астарта" увеличила вложения в четыре раза, почти до 1,7 млрд грн. В этом году компания инвестирует в производство соевого протеинового концентрата, складскую логистику, производство электричества из биогаза.

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