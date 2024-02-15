В 2023 году холдинг "Астарта" увеличил выручку от экспорта на 17%

В 2023 году Астарта поставила на глобальные рынки более 1 млн тонн продукции. Экспортная выручка выросла на 17% по сравнению с 2022 годом и составила 325 млн евро.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"2023 год характеризовался рядом очередных логистических преград: прекращение действия зернового соглашения, существенное ограничение возможностей экспорта через сухопутные границы из ЕС, регулярные воздушные атаки России на энергетическую, железнодорожную и портовую инфраструктуру Украины. С другой стороны, эти вызовы мобилизовали нашу команду на поиск новых возможностей", – сказал коммерческий директор "Астарты" Вячеслав Чук.

По его словам, компания использовала комбинированные виды перевозок – значительную часть продукции экспортировали через морской коридор из портов Большой Одессы, обеспеченный Вооруженными силами Украины. Также доставляли судовые партии сухопутными путями в польские порты и через порты Дуная.

В "Астарте" сообщили, что основными потребителями ее кукурузы стали Китай, Испания, Португалия, Нидерланды, пшеницы – Испания, Индонезия, Португалия, Шри-Ланка.

Вместе с тем, сахар, соевые, растительное масло и шрот от "Астарты" поставлялись преимущественно на рынки стран Европы.

В частности, органическая продукция холдинга экспортировалась в Германию, Францию, Швейцарию, Чехию.

В общей сложности сельскохозяйственная продукция "Астарты" экспортировалась в 44 страны мира.

В планах компании, как отметили в пресс-службе, дальнейшая диверсификация и расширение рынков сбыта, оптимизация экспортной логистики и увеличение объемов экспорта.

Ранее сообщалось, что в 2023 году холдинг "Астарта" установил рекорд по объемам производимого сахара. Так, в общей сложности пять сахарных заводов "Астарты" в 2023 году переработали 2,7 млн тонн сахарной свеклы и произвели из них 377 тыс. тонн сахара - этот показатель стал лучшим по объемам переработанного сырья и произведенного сахара за последние 5 лет.

Справка:

"Астарта" – это публичная европейская компания, основанная в марте 1993 года Виктором Иванчиком. Кроме того, это вертикально интегрированный агропромышленный холдинг в Украине, который ведет социально-ответственный бизнес и производит продовольственные товары с ориентацией на глобальные рынки. Основными направлениями деятельности агрохолдинга являются растениеводство, производство сахара, животноводство, переработка сои и биоэнергетика.

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