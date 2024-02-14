В прошлом году Украина сократила экспорт товаров на 18%

В 2023 году экспорт товаров из Украины составил $36,1 млрд, что на 18% меньше, чем в прошлом году. С другой стороны, импорт в Украину вырос на 14,9% и достиг 63,5 млрд. долларов.

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Данные опубликовала Государственная служба статистики.

Согласно опубликованным данным, в декабре 2023 года по сравнению с ноябрем 2023 года сезонно скорректированные объемы экспорта увеличились на 19,2%, а импорта – на 12,5%.

Сообщается, что сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в декабре 2023 года составило 2386,2 млн долларов, что является отрицательным показателем. В ноябре 2023 года также было отмечено отрицательное сезонно скорректированное сальдо в размере 2279,2 млн долларов.

По итогам 2023 года общий объем торговли Украины достиг 99,8 миллиарда долларов. Главными экспортными товарами стали зерновые культуры на сумму $8,3 миллиарда, что на 8,8% меньше, чем в 2022 году, а также жиры и масла, экспорт которых составил $5,6 миллиарда, снижение на 5%.

В сфере импорта лидирующими категориями товаров являлись транспортные средства на сумму $6,9 миллиарда, их рост составил 33%, ядерные реакторы, котлы, машины и оборудование на сумму $5,3 миллиарда. Здесь импорт увеличился на 26%.

Индекс покрытия импорта экспортом составил 0,57, что является понижением по сравнению с показателем 0,80 в предыдущем году.

ЕС - основной потребитель украинских продуктов

В 2023 году доля агропродовольственной продукции в общем экспорте Украины увеличилась до 62% по сравнению с 53% в 2022 году, традиционно сохранив лидерство в его товарной структуре и став максимальной за время независимости.

Основными потребителями отечественной агропродукции стали Испания (1765 млн долл. США), Нидерланды (1274 млн долл. США), Египет (1066 млн долл. США), Италия (1045 млн долл. США), Германия (862 млн долл. США), Венгрия (471 млн долл. США).

Эти десять стран за прошлый год сформировали для отечественных экспортеров агропродовольствия 69% валютных поступлений.

В 2023 году объемы поставок аграрной продукции украинского производства в стран – членов ЕС уменьшились против показателя 2022 года в 13,1 млрд. дол. США на 4% и составили 12,6 млрд дол. США.

В то же время доля ЕС в отечественном экспорте сельхозпродукции вторично подряд обновила свой самый большой показатель и составила в прошлом году 57% всего украинского агроэкспорта.

Что касается импорта агропродукции, то в 2023 году в Украину было ввезено агропродукции на 7,1 млрд. дол. Это почти на 13% больше, чем в 2022 году, когда импорт агропродовольственной продукции составил 6,3 млрд. дол.

Следует отметить, что, начиная с 2017 года, первое место в рейтинге основных поставщиков агропродукции в Украину удерживает Польша. В прошлом году она продала в нашу страну сельскохозяйственные товары на сумму 950 млн дол. США, превысив показатель 2022 в 881 млн дол. США.

Источник фото: ua.depositphotos.com